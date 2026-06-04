Σερβία: Μεταρρυθμίσεις και εναρμόνιση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ ζήτησε ο Κόστα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε την πολιτική ηγεσία της Σερβίας να προβεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει πρόοδος στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κάλεσε την πολιτική ηγεσία της Σερβίας να προβεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει πρόοδος στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Ο Κόστα, κατά τη συνάντηση που είχε στο Βελιγράδι με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, διεμήνυσε ότι η ευρωπαϊκή πορεία εξαρτάται αποκλειστικά από το Βελιγράδι.

«Θέλουμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα, αλλά ο ρυθμός εξαρτάται από τη Σερβία. Τώρα είναι η ώρα για αποφασιστική δράση», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αλεξάντερ Βούτσιτς. Η ενταξιακή πορεία της Σερβίας βρίσκεται σε τέλμα και από το 2021 δεν έχει ανοίξει κανένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε τρεις υποχρεώσεις που οφείλει να εκπληρώσει άμεσα η Σερβία.

Αρχικά, επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων της καλής γειτονίας και της περιφερειακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην εφαρμογή της Συμφωνίας της Οχρίδας για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου.

Δεύτερη υποχρέωση αποτελεί «η εναρμόνιση με την πολιτική της ΕΕ, ιδίως με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας».

Η τρίτη υποχρέωση αφορά τη δέσμη μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία κράτους δικαίου που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπως επίσης την ελευθερία του Τύπου και τη δημοκρατικότητα της εκλογικής διαδικασίας με την τροποποίηση του εκλογικού νόμου.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται σε περιοδεία στα Δυτικά Βαλκάνια ενόψει της φετινής συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

Ο Αλεξάντερ Βούτσιτς δήλωσε ικανοποιημένος από τη συνάντηση και υποσχέθηκε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος δικαίου, απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί στην εναρμόνιση της εξωτερικής πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι η Σερβία είναι η μόνη υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα που δεν επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία ενώ δύο ημέρες πριν από την άφιξη του Αντόνιο Κόστα, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς διαβεβαίωνε τη Μόσχα ότι δεν πρόκειται να επιβάλει καθεστώς θεωρήσεων εισόδου για τους Ρώσους πολίτες.

Ο πρόεδρος της Σερβίας δήλωσε ότι έχει μεγάλες προσδοκίες από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ, επισημαίνοντας ως ενδιαφέρουσες τις σκέψεις που γίνονται για αλλαγή στη μεθοδολογία ένταξης στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ