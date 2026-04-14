Έρευνα Samsung: Πάνω από 1 στους 2 Ευρωπαίους κοιτάζουν την οθόνη αγνώστων σε δημόσιους χώρους

Το 56% των συμμετεχόντων σε έρευνα της Samsung, δήλωσε ότι έχει κοιτάξει κατά λάθος την οθόνη κινητού ενός αγνώστου, με τις δημόσιες συγκοινωνίες να αναφέρονται ως το πιθανότερο μέρος όπου θα προσέξει κανείς την οθόνη κάποιου άλλου (57%).

Επιπλέον, σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους (24%) παραδέχεται ότι έχει κοιτάξει το κινητό κάποιου άλλου από περιέργεια, γεγονός που αποκαλύπτει μια «ροή» ιδιωτικού περιεχομένου, από προσωπικές φωτογραφίες έως τραπεζικά στοιχεία.

Η Samsung Electronics πραγματοποίησε από τις 20 μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2026 έρευνα σε 11.000 Ευρωπαίους, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Galaxy S26 Ultra, το οποίο εισάγει ενσωματωμένη Privacy Display. Αυτή η νέα τεχνολογία, βασισμένη στο hardware, καθιστά το περιεχόμενο της οθόνης ορατό μόνο όταν το βλέπει κανείς από μπροστά, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα από πλάγιες γωνίες, χωρίς να υποβαθμίζει την εμπειρία θέασης.

Η μελέτη αποκαλύπτει, επίσης, ένα χάσμα ανάμεσα στην αντίληψη της ιδιωτικότητας και την πραγματικότητα: ενώ το 48% θεωρεί ότι η δική του χρήση κινητού παραμένει ιδιωτική σε πολυσύχναστους χώρους, το 52% βρίσκει εύκολο να δει την οθόνη κάποιου άλλου σε δημόσιο χώρο. Παρ' ότι πάνω από το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων αγνοεί την οθόνη του κινητού των γύρω του (28%) ή αποστρέφει αμέσως το βλέμμα (27%), ένα 7% παραδέχεται ότι συνεχίζει να κοιτάζει διακριτικά.

Το 38% των συμμετεχόντων συμφωνεί, επίσης, ότι έχει αποφύγει ή καθυστερήσει να κάνει κάτι στο κινητό του σε δημόσιο χώρο, επειδή κάποιος θα μπορούσε να δει την οθόνη του, γεγονός που υπογραμμίζει ξεκάθαρα την ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο από τον χρήστη σχετικά με την ορατότητα του ψηφιακού του περιεχομένου.

Από μηνύματα μέχρι χρήματα: Τι διακυβεύεται

Σχεδόν οι μισοί των συμμετεχόντων στην έρευνα (49%) έχουν νιώσει ότι κάποιος κοιτάζει την οθόνη του κινητού τους σε δημόσιο χώρο. Μόλις το 21% συμφωνεί ότι η χρήση smartphone σε δημόσιο χώρο είναι μια ιδιωτική δραστηριότητα. Οι καταναλωτές μπορεί να γνωρίζουν ήδη αυτόν τον κίνδυνο, όμως τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι πληροφορίες που γίνονται ορατές είναι συχνά απρόσμενα προσωπικές.

Το 1/3 (33%) των Ευρωπαίων συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι έχει δει προσωπικό περιεχόμενο στην οθόνη ενός αγνώστου σε δημόσιο χώρο, ενώ 27% συμφωνεί ότι έχει δει κάτι που ένιωσε πως δεν θα έπρεπε να έχει δει.

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται συχνότερα περιλαμβάνει:

Προσωπικές φωτογραφίες/ συλλογή κάμερας - 38%

Πρόσωπο ή φωνή κάποιου σε βιντεοκλήση - 33%

Προσωπικά μηνύματα (π.χ. από σύντροφο/ σύζυγο) - 29%

Ειδοποιήσεις/ προφίλ στα social media - 27%

Online αγορές - 17%

Ειδοποιήσεις/προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών - 12%

Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού - 11%

Αυτά τα περιστατικά είναι συνήθως ακούσια και συμβαίνουν σε καθημερινές συνθήκες. Αυτό είναι που δημιουργεί ένα «τυχαίο κοινό»: άνθρωποι που βλέπουν τι υπάρχει στην οθόνη κάποιου άλλου απλώς επειδή βρίσκεται στο οπτικό τους πεδίο, τη στιγμή που δεν έχουν πολλά να κάνουν πέρα από το να ρίξουν μια ματιά τριγύρω. Το 57% αναφέρει τις δημόσιες συγκοινωνίες ως το πιθανότερο μέρος όπου θα προσέξει την οθόνη κάποιου άλλου, ενώ ακολουθούν με 35% η αναμονή σε ουρά (π.χ. στο σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα) και με 13% ένας χώρος όπως μπαρ, εστιατόριο ή καφέ.

Μια αυξανόμενη στροφή προς την προστασία των προσωπικών πληροφοριών

Καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι άλλοι μπορούν να δουν τις οθόνες τους σε δημόσιους χώρους, πολλοί αρχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν το κινητό τους.

Ενώ μόνο 9% δηλώνει ότι δεν κάνει τίποτα όταν έχει νιώσει ότι κάποιος κοιτάζει την οθόνη του κινητού του σε δημόσιο χώρο, 42% αναφέρει ότι σταματά να χρησιμοποιεί το κινητό του εντελώς. Μόλις 10% θα ερχόταν σε ευθεία αντιπαράθεση.

Από φόβο μήπως ένας άγνωστος δει την οθόνη τους, οι Ευρωπαίοι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν αποφύγει ή καθυστερήσει ενέργειες που σχετίζονται με τραπεζικές συναλλαγές (62%), την πληκτρολόγηση κωδικών (49%) ή την ανάγνωση ιδιωτικών μηνυμάτων από σύντροφο (43%).

Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ιδιωτικότητα: όχι μόνο ως κάτι που ρυθμίζεται μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής, αλλά ως κάτι που επηρεάζεται και από το περιβάλλον γύρω τους.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με την ενσωματωμένη Privacy Display στο Samsung Galaxy S26 Ultra, οι χρήστες έχουν ένα εργαλείο για να προστατεύουν τις πληροφορίες τους, παράλληλα με αυτές τις πρακτικές, «λογικές» συνήθειες που βοηθούν να παραμένουν τα δεδομένα ιδιωτικά. Η ιδιωτικότητα αποτελεί εδώ και καιρό προτεραιότητα για τη Samsung, και η ενσωματωμένη Privacy Display είναι μία τεχνολογική λύση για να διατηρούν οι χρήστες τις προσωπικές τους πληροφορίες ιδιωτικές στις στιγμές που έχουν σημασία. Υποστηρίζεται και με έως και επτά χρόνων ενημερώσεις ασφαλείας, ώστε αυτή η προστασία να διατηρείται με τον χρόνο.

Ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer at Samsung Europe, ανέφερε σχετικά: «Το κινητό σας είναι από τα πιο προσωπικά αντικείμενα που διαθέτετε, καθώς “φιλοξενεί” τις φωτογραφίες σας, τα τραπεζικά σας στοιχεία, τα μηνύματά σας και πολλά ακόμη. Χρησιμοποιώ δημόσιες συγκοινωνίες σχεδόν κάθε μέρα, και το τελευταίο που θέλω είναι ο άνθρωπος δίπλα μου να βλέπει τι υπάρχει στην οθόνη μου. Γι’ αυτό ενσωματώσαμε την Privacy Display στο Galaxy S26 Ultra, ώστε ό,τι υπάρχει στην οθόνη σας να παραμένει δικό σας».