Τραπεζικό deal: Η Bawag αποκτά την PTSB για 1,62 δισ. ευρώ

Σε εξαγορά της ιρλανδικής τράπεζας Permanent TSB (PTSB), έναντι 1,62 δισ. ευρώ προχωρά η Bawag.

Το deal με το αυστριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανοίγει το δρόμο για το Δουβλίνο να αποσύρει το μερίδιό του στην ιρλανδική τράπεζα.

Η Bawag θα πληρώσει 2,97 ευρώ ανά μετοχή της PTSB, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ιρλανδία, τιμή που αντιστοιχεί σε premium 26% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής πριν από την έναρξη της διαδικασίας πώλησης τον Οκτώβριο.

ΗΗ πώληση θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να διαθέσει το 57,5% του μεριδίου της ενώ η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή στις αρχές του 2027, υπό την προϋπόθεση των κανονιστικών εγκρίσεων.

Η ιρλανδική κυβέρνηση σχεδιάζει να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις.