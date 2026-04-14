Πολιτική | Διεθνή Νέα

Βρετανία: «Απογοητευμένη και οργισμένη» η υπ. Οικονομικών για την αμερικανική στρατηγική στο Ιράν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η υπ. Οικονομικών της Βρετανίας δήλωσε σήμερα «πολύ απογοητευμένη και οργισμένη» από την αποτυχία των ΗΠΑ να παρουσιάσουν ένα σαφές σχέδιο εξόδου για τον πόλεμο στο Ιράν

Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε σήμερα «πολύ απογοητευμένη και οργισμένη» από την αποτυχία των ΗΠΑ, όπως τη χαρακτήρισε, να παρουσιάσουν ένα σαφές σχέδιο εξόδου ή τους στόχους τους για τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα Mirror.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν ξεκινήσαμε εμείς. Ένας πόλεμος που δεν θελήσαμε. Είμαι πολύ απογοητευμένη και οργισμένη που οι ΗΠΑ πήγαν σε αυτό τον πόλεμο χωρίς ένα σαφές σχέδιο εξόδου, χωρίς μια σαφή ιδέα για το τι προσπαθούσαν να επιτύχουν», είπε η Ριβς στην εφημερίδα.

«Και το αποτέλεσμα είναι να έχει σήμερα κλείσει το Στενό του Ορμούζ», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Βρετανία
ΗΠΑ
Στενά του Ορμούζ
Ιράν
Πόλεμος
