Το Ισραήλ δηλώνει ότι «θέλει ειρήνη και εξομάλυνση με τον Λίβανο»

«Θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη και εξομάλυνση με το κράτος του Λιβάνου... Δεν υπάρχουν μείζονες διαφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου», είπε ο ΥΠΕΞ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του επιδιώκει να «εξομαλύνει» τις σχέσεις με τον Λίβανο, λίγο πριν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον.

«Θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη και εξομάλυνση με το κράτος του Λιβάνου... Δεν υπάρχουν μείζονες διαφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το πρόβλημα είναι η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Γκίντεον Σάαρ σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Τσέχο ομόλογό του, Πετρ Ματσίνκα στην Ιερουσαλήμ.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες πριν τις συζητήσεις μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων, που έχουν προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα στην Ουάσινγκτον, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε αίτημα για άμεσες συνομιλίες με τη Βηρυτό.

Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, ζήτησε την ακύρωση αυτών των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι τέτοιου είδους συνομιλίες ισοδυναμούν με «παράδοση».

Το σιιτικό κίνημα, σύμμαχος της Τεχεράνης, μπήκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να εκδικηθεί τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Από τις αρχές Μαρτίου, ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο στον Λίβανο.

Σύμφωνα με τον Σάαρ, η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ «ενάντια στη θέληση της λιβανικής κυβέρνησης», θέτοντας «πρόβλημα για την κυριαρχία του Λιβάνου» καθώς και «για την ασφάλεια του Ισραήλ».

Το «πρόβλημα» της Χεζμπολάχ - την οποία το Ισραήλ θέλει από τη Βηρυτό να την αφοπλίσει - «πρέπει να επιλυθεί για να περάσουμε σε μια διαφορετική φάση», τόνισε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Οι διαπραγματεύεις στην Ουάσινγκτον, οι πρώτες του είδους τους από το 1993, θα πραγματοποιηθούν υπό τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με τους πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου, Γέσιελ Λάιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοάουατ, καθώς και τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ