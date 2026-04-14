«Μπάσιμο» 2,4 δισ. δολαρίων από Yancoal στην Kestrel Coal

Η Kestrel Coal που κατέχει το μεγαλύτερο υπόγειο ανθρακωρυχείο στην Αυστραλία, κατέγραψε παραγωγή 5,9 εκατ. τόνων το 2025.

Τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση του 80% των μετοχών της Kestrel Coal στο Κουίνσλαντ έναντι ποσού έως και 2,4 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Yancoal Australia σε μια κίνηση που ενισχύει τη θέση της ως ενός από τους μεγαλύτερους ανθρακωρύχους της Αυστραλίας.

Η εταιρεία θα αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων EMR Capital και την Alamtri Resources Indonesia, που αποτελούν τους τρέχοντες μετόχους. Το υπόλοιπο 20% κατέχεται από την ιαπωνική Mitsui & Co, σύμφωνα με το Reuters.

Η Yancoal, η οποία ελέγχεται από την κινεζική Yankuang Energy, ανέφερε ότι η εξαγορά θα ενισχύσει τη θέση της στο Μπόουεν.

