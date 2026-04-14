ΥΠΕΞ σε Τουρκία: Θρησκευτική η μειονότητα στη Θράκη με βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης

«Η Συνθήκη της Λωζάνης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής» τονίζει με έμφαση το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του σχολιάζοντας τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, «ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας».

Και καταλήγει: «Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».