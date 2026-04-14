Επιχειρήσεις | Ελλάδα

MIG: Πώληση ακινήτου στη Σερβία έναντι 575 χιλιάδων ευρώ από θυγατρική της

Newsroom
Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αξία του ακινήτου στα βιβλία της RKB (εύλογη αξία), από την ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται να προκύψει κέρδος 425 χιλ. ευρώ περίπου.

Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση οικοπεδικής έκτασης στην περιοχή Sombor της Σερβίας αντί τιμήματος 575 χιλιάδων ευρώ, υπέγραψε η θυγατρική της MIG, RKB.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι η θυγατρική της «ROBNE KUĆE BEOGRAD DOO» («RKB») υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την πώληση οικοπεδικής έκτασης στην περιοχή Sombor της Σερβίας αντί τιμήματος 575 χιλ. ευρώ, εκ του οποίου ποσό ύψους 150 χιλ. ευρώ ήδη προκαταβλήθηκε. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί με την πλήρωση κτηματολογικών και νομικών όρων. Λαμβάνοντας υπόψιν την αξία του ακινήτου στα βιβλία της RKB (εύλογη αξία), από την ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται να προκύψει κέρδος (προ εξόδων συναλλαγής) 425 χιλ. ευρώ περίπου.

