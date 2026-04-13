Μαγιάρ: Δεσμεύεται η Ουγγαρία να κάνει δημοκρατική στροφή, επιδιώκει την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ

Ο νικητής των βουλυτικών εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ δεσμεύθηκε σήμερα να αποκαταστήσει τα δημοκρατικά πρότυπα στη χώρα του και να ενεργήσει για την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, μετά τη συντριπτική του νίκη έναντι του εθνικιστή Βίκτορ Ορμπάν.

Το κόμμα του Μαγιάρ, το κεντροδεξιό Tisza, εξασφάλισε τα δύο τρίτα των εδρών στο κοινοβούλιο, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσει το κράτος δικαίου στη χώρα και πιθανόν να ενεργήσει για την αποδέσμευση δισεκατομμυριών ευρώ ευρωπαϊκών πόρων που παραμένουν παγωμένοι λόγω της μέχρι τώρα αντιπαράθεσης των Βρυξελλών με τη Βουδαπέστη.

Όμως αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα κυβέρνηση Μαγιάρ θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για το να πετύχει αυτό.

Εξάλλου η νίκη του Tisza έγινε δεκτή με ανακούφιση και από την Ουκρανία.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βικτόρ Ορμπάν, που βρισκόταν στην εξουσία επί 16 χρόνια, διατήρησε στενές σχέσεις με τη Ρωσία ακόμη και μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, ενώ πρόσφατα μπλόκαρε ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκ. ευρώ προς το Κίεβο.

Παράλληλα ο Ορμπάν είναι μεγάλος θαυμαστής και υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου και του κινήματός του MAGA (Make America Great Again), ενώ έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με την ΕΕ για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια αντιπαράθεση που έχει οδηγήσει στο πάγωμα ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για τη Βουδαπέστη.

Ο Μάγιαρ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ελπίζει σε μια γρήγορη απόφαση για την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρές προθεσμίες, και σημείωσε ότι επιθυμεί να μιλήσει αργότερα σήμερα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

“ Ελπίζω ότι... μπορούμε να προετοιμάσουμε μια συμφωνία”, είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα εφαρμόσει γρήγορα μέτρα κατά της διαφθοράς, θα αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θα διασφαλίσει την ελευθερία του Τύπου.

Ο Μάγιαρ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα τροποποιήσει το Σύνταγμα ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των θητειών για το αξίωμα του πρωθυπουργού σε δύο.

“ Θα κάνουμε τα πάντα για να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου, την πλουραλιστική δημοκρατία και το σύστημα ελέγχου των θεσμών”, τόνισε ο Μαγιάρ.

Παράλληλα εξήγησε ότι η συνταγματική τροποποίηση θα ισχύει και για τον Ορμπάν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να γίνει ξανά πρωθυπουργός.

Ουγγρική μειονότητα

Ο Ορμάν είχε αναγάγει τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία βασικό άξονα της προεκλογικής του εκστρατείας, υποστηρίζοντας ότι μια νίκη του Μαγιάρ θα οδηγούσε τη Βουδαπέστη να εμπλακεί στη σύγκρουση και ότι τα χρήματα που προορίζονται για τις ουγγρικές οικογένειες θα δαπανώνταν για τον εξοπλισμό του Κιέβου.

Ο Μαγιάρ απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς. Παρότι δεν συμμερίζεται την ανοιχτή εχθρότητα του Ορμπάν προς την Ουκρανία, αντιτίθεται επίσης στην ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και δήλωσε ότι η μεταχείριση της ουγγρικής εθνοτικής μειονότητας στη δυτική Ουκρανία θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την αποκατάσταση των σχέσεων.

“ Θα επιδιώξουμε να οικοδομήσουμε συμμαχίες με όλους τους γείτονές μας, αλλά για παράδειγμα με την Ουκρανία, προϋπόθεση θα είναι η διευθέτηση των δικαιωμάτων της ουγγρικής εθνοτικής μειονότητας... γλωσσικά δικαιώματα, πολιτιστικά δικαιώματα”, είπε.

Υπογραμμίζοντας πως το Tisza δήλωνε πάντα πως δεν στηρίζει μια ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, ο ίδιος πρόσθεσε: “ πρόκειται για μια χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί μια χώρα σε πόλεμο”.

Εάν η Ουκρανία έπρεπε να ενταχθεί, θα διεξαγόταν ένα δημοψήφισμα στην Ουγγαρία, συμπλήρωσε ο Μαγιάρ, όμως “ δεν πιστεύω πως αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον, ούτε στα επόμενα δέκα χρόνια”, τόνισε.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν με συγκρατημένη αισιοδοξία στο αποτέλεσμα των εκλογών, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη χθες τον Μαγιάρ, λέγοντας ότι το Κίεβο “ είναι έτοιμο για συναντήσεις και κοινό, εποικοδομητικό έργο”.

⁠Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα πως ελπίζει η Ρωσία να διατηρήσει τους “ άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς” τηε με τη νέα πολιτική ηγεσία της Ουγγαρίας. “ Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της και εμείς σεβόμαστε αυτήν την επιλογή”, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Πιο κοντά στην Ευρώπη»

Ο Μαγιάρ εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών αποδεικνύει ότι η Ουγγαρία αποφάσισε “ να αλλάξει καθεστώς” και να επιλέξει έναν φιλοευρωπαϊκό δρόμο. “ Ο ουγγρικός λαός χθες, ακριβώς 23 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, επιβεβαίωσε ότι τη θέση της Ουγγαρίας στην Ευρώπη”, τόνισε.

Εξάλλου ο Μαγιάρ κάλεσε τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, που πρόσκειται στον Ορμπάν, να συγκαλέσει το νέο κοινοβούλιο το οποίο προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές “ όσο το δυνατόν συντομότερα”, στις αρχές Μαΐου, καθώς, όπως υπογράμμισε, “ δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο”. Παράλληλα επανέλαβε την έκκλησή του προς τον Σούλιοκ να παραιτηθεί.

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, που έχει κυρίως τιμητικό ρόλο, πρέπει να συγκαλέσει το νέο κοινοβούλιο μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τις εκλογές. Οι βουλευτές εκλέγουν στη συνέχεια τον νέο πρωθυπουργό της χώρας.

Ο Σούλιοκ σε ανάρτησή του στο Facebook επεσήμανε ότι έχει καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων για συνομιλίες την Τετάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ