Ευρωβουλευτές: Μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία πριν την αποδέσμευση κεφαλαίων από τα παγωμένα κεφάλαια

Λίγες ώρες μετά την ήττα του Βίκτορ Ορμπάν στις ουγγρικές εκλογές την Κυριακή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε το δρόμο για ταχεία αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων.

Μην συγχέετε την ταχύτητα με τη βιασύνη: ευρωβουλευτές ζήτησαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην δώσει στην Ουγγαρία «λευκή επιταγή» και να περιμένει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις από τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ, πριν αποδεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ από παγωμένα κεφάλαια.

Η ΕΕ παρακρατεί επί του παρόντος 18 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για την Ουγγαρία μέσω διαφόρων διαδικασιών. Οι τελευταίες αφορούν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των αιτούντων άσυλο, τους όρους ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων και καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε να «εργαστεί μέρα-νύχτα» για αυτό, χαιρετίζοντας τις «δημόσιες δεσμεύσεις» του Μαγιάρ για μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. «Ο ουγγρικός λαός αξίζει» αυτά τα κεφάλαια, τόνισε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, ευρωβουλευτές που γνωρίζουν την κατάσταση στην Ουγγαρία είναι σκεπτικοί.

«Δεν είναι δυνατόν να αποδεσμευτούν αυτά τα κεφάλαια αμέσως. Δεν θα δώσουμε στη Βουδαπέστη λευκή επιταγή», δήλωσε σήμερα ο Γερμανός ευρωβουλευτής Ντάνιελ Φρόιντ.

Ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων θέλει να περιμένει την εφαρμογή των «πρώτων μεταρρυθμίσεων» και την «εδραίωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης» με την κυβέρνηση Μαγιάρ πριν προχωρήσουν οι Βρυξέλλες προς αποδέσμευση κεφαλαίων. Ο Φρόιντ απηύθυνε «προειδοποίηση» στην Επιτροπή.

Σε ένα παρόμοιο σενάριο, η ΕΕ, η οποία είχε παγώσει δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για την Πολωνία, ενήργησε πολύ γρήγορα, αποδεσμεύοντας αυτά τα κεφάλαια μόλις δόθηκαν οι πρώτες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση του φιλοευρωπαϊκού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ το 2024.

Αυτό ήταν «ένα λάθος», δήλωσε ο Γερμανός φιλελεύθερος ευρωβουλευτής Μόριτζ Κέρνερ, ζητώντας να μην επαναληφθεί το ίδιο για την Ουγγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ