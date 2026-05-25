Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα - Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης: Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα - Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για εκλογές στην Κύπρο: «Συγχαρητήρια στον ΔΗ.ΣΥ».

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική τους επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.

«Συγχαρητήρια στον ΔΗ.ΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 220 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις για στρατηγικές τεχνολογίες και άμυνα

Η φόρα της Credia - Η μάχη της κυβερνοασφάλειας - Μυρίζει εξαγορά

Τι χρήματα παίρνει ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κύπρος
Εκλογές
Φόρτωση BOLM...
reader insider