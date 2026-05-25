Μητσοτάκης: Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα - Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για εκλογές στην Κύπρο: «Συγχαρητήρια στον ΔΗ.ΣΥ».

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική τους επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.

«Συγχαρητήρια στον ΔΗ.ΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».