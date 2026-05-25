Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Προς αναβάθμιση του outlook για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο

Την πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναβαθμίσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό όταν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συναντηθούν στις 11 Ιουνίου, εξετάζει η Κριστίν Λαγκάρντ.

Υπενθυμίζεται πως το outlook του Μαρτίου προέβλεπε άνοδο των τιμών κατά 2,6% φέτος, που «πιθανότατα θα αναθεωρηθεί ανοδικά», όπως υπογράμμισε η επικεφαλής της ΕΚΤ στην ιταλική εκπομπή Che Tempo Che Fa, προσθέτοντας ότι η κατάσταση «έχει εξελιχθεί» από τότε.

Παράλληλα, αρνήθηκε να σχολιάσει εάν μια τέτοια αναθεώρηση θέτει την ΕΚΤ σε τροχιά αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της.

«Η τρέχουσα κατάσταση είναι τόσο αβέβαιη, που πρέπει να εξετάσουμε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, να αξιολογήσουμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια των επόμενων τριμήνων και να προσδιορίσουμε εάν απαιτείται δράση και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος που θα έχει μεσοπρόθεσμα. Ο στόχος μας για τον πληθωρισμό παραμένει το 2%» πρόσθεσε.

Οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές προβλέπουν μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, και πολλοί από τους συναδέλφους της Λαγκάρντ έχουν υπονοήσει ότι μία κίνηση στο κόστος δανεισμού είναι αναπόφευκτη, ελλείψει μιας ειρηνευτικής συμφωνίας διαρκείας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.