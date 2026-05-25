Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Η Revolut αναθέτει στην Action Global Communications Greece την εταιρική της επικοινωνία στην Ελλάδα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Revolut αναθέτει στην Action Global Communications Greece την εταιρική της επικοινωνία στην Ελλάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η Revolut αναθέτει στην Action Global Communications Greece, τον ρόλο του συνεργάτη δημοσίων σχέσεών της στην Ελλάδα.

Στην Action Global Communications Greece ανατίθεται ο ρόλος του συνεργάτη Δημοσίων Σχέσεων της Revolut στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων εταιρικής επικοινωνίας της εταιρείας στην τοπική αγορά.

Η Revolut συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες fintech εταιρείες διεθνώς, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες καθημερινής διαχείρισης χρημάτων και συναλλαγών. Η συνεργασία με την Action Greece έρχεται σε μία περίοδο έντονης ανάπτυξης για τη Revolut στην ελληνική αγορά, με την εταιρεία να επενδύει σταθερά στην ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών και στον εμπλουτισμό των διαθέσιμων υπηρεσιών της.

Η Action Greece θα υποστηρίξει στρατηγικά τη διεύρυνση της παρουσίας της Revolut στην Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής επικοινωνίας που εστιάζει στην ανάδειξη της καινοτομίας του brand, της εμπειρίας χρήστη και των εξατομικευμένων ψηφιακών χρηματοοικονομικών λύσεων που προσφέρει, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρηματικούς πελάτες.

Η Αγγελική Κιοφίρη, Country Manager της Action Global Communications Greece, δηλώνει: «H Revolut είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα fintech brands παγκοσμίως, που έχει μετασχηματίσει την εμπειρία του digital banking. Για αυτό τον λόγο είμαστε ενθουσιασμένοι για την έναρξη της συνεργασίας μας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι, μέσα από τη στρατηγική μας προσέγγιση, να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την δυναμική της, αλλά και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της στην τοπική αγορά».

«Η Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για τη Revolut στη Νότια Ευρώπη. Φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις μας με τα Μέσα ενημέρωσης, τους πελάτες και τους βασικούς stakeholders της τοπικής αγοράς, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη θέση της Revolut ως μιας καινοτόμου, αξιόπιστης και τεχνολογικά προηγμένης χρηματοοικονομικής πλατφόρμας για την καθημερινή διαχείριση οικονομικών αναγκών. Θεωρούμε την Action Greece ως έναν ισχυρό τοπικό συνεργάτη, με βαθιά γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας», δήλωσε η Paloma Casillas, Head of Communications for South Europe της Revolut.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 220 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις για στρατηγικές τεχνολογίες και άμυνα

Η φόρα της Credia - Η μάχη της κυβερνοασφάλειας - Μυρίζει εξαγορά

Τι χρήματα παίρνει ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

tags:
Revolut
Φόρτωση BOLM...
reader insider