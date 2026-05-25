ΟΠΕΚΕΠΕ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη από ΕΛΑΣ - 13 καταδίκες στις Σέρρες

Στα 3 εκατ. ευρώ το οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων.

Τελευταία ενημέρωση 13:47

Αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στο νησί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση για την είσπραξη επιδοτήσεων.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εστιάζεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κ.Υ.Δ. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων την περίοδο 2016-2018, εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή. Μετά από πολυήμερη διαδικασία οι δικαστές κήρυξαν ενόχους 13 κατηγορούμενους για την υπόθεση, μία από τις πρώτες που έφερε στο ακροατήριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που αφορούσε επιδοτήσεις συνολικών ποσών περίπου 250 χιλιάδων ευρώ στην περιοχή των Σερρών.

Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ενόχους τους 13 για, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Στους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες φυλάκισης, με τριετή αναστολή, καθώς μειώθηκε το ποσό της ζημίας μεταβάλλοντας την κατηγορία σε πλημμέλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απόφαση των δικαστών ακολούθησε κατά το μεγαλύτερο μέρος της, την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου, που ήταν στην έδρα, η οποία ζήτησε ενοχή για τους περισσότερους από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους. Με την απόφαση του δικαστηρίου, επιβλήθηκε στον κάθε καταδικασθέντα ποσό εξόδων 1.200 ευρώ.

Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο με 32 πρόσωπα να κάθονται στο εδώλιο. Με την έναρξη της δίκης, ωστόσο, επτά εκ των κατηγορούμενων έκαναν χρήση ποινικής διαπραγμάτευσης δηλώνοντας ένοχοι και επιστρέφοντας πόσο περίπου 165.000 ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση κατά την επίδικη περίοδο. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν δύο έως τρία έτη με 3ετη αναστολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ