Ρεκόρ για τη μετοχή της SoftBank - Ελπίδες για IPO από OpenAI

Σε ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε η μετοχή της SoftBank με ώθηση από τις ελπίδες για εισαγωγή στο ταμπλό της OpenAI και της SB Energy, στις οποίες κατέχει σημαντικά μερίδια.

Σε ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε η μετοχή της SoftBank με ώθηση από τις ελπίδες για εισαγωγή στο ταμπλό της OpenAI και της SB Energy, στις οποίες κατέχει σημαντικά μερίδια.

Ο τίτλος της SoftBank έκανε ράλι 4,6% στις συναλλαγές του Τόκιο τη Δευτέρα, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο λόγω της αισιοδοξίας για τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη. Το νέο άλμα ωθεί τη χρηματιστηριακή αξία του ιαπωνικού κολοσσού σε πάνω από 40 τρισ. γεν (252 δισ. δολάρια) με τη μετοχή της να μετρά κέρδη 40% από τις 20 Μαΐου.

Η απότομη ανάκαμψη δείχνει μια θετική στροφή στο επενδυτικό κλίμα, με ενδείξεις ότι η OpenAI μπορεί να πλησιάζει σε μια αρχική δημόσια εγγραφή (IPO), καθησυχάζοντας ορισμένες από τις ανησυχίες σχετικά με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό προς την ιδρύτρια του ChatGPT από εταιρείες όπως η Anthropic, η Google και η xAI.

Η αγορά είναι «πολύ ευχαριστημένη» που βλέπει την πολυαναμενόμενη IPO της OpenAI να πλησιάζει, τόνισε ο Τακάσι Νακαγκάουα, ανώτερος αναλυτής στην TokaiTokyo Intelligence Laboratory. «Μια τέτοια κίνηση θα ξεθόλωνε τα νερά γύρω από τις αδιαφανείς αποτιμήσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη» πρόσθεσε.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της SoftBank αποτελείται κυρίως από νεοσύστατες επιχειρήσεις με όχημα την ΑΙ. Αυτή τη στιγμή η μετοχή κινείται αποκλειστικά με βάση τις προσδοκίες. Θέλω να δω πώς θα σταθεροποιηθεί η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της OpenAI» συμπλήρωσε ο αναλυτής.

Η SoftBank είναι ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της OpenAI και έχει δεσμεύσει επιπλέον 20 δισ. δολάρια για μια συνολική επένδυση σχεδόν 65 δισ. δολαρίων, που της δίνει συμμετοχή περίπου 13% στην επιχείρηση του Σαμ Άλτμαν.