Σε υψηλό 2,5 μηνών και προς «πράσινο 5x5» οι ευρωαγορές

Στο ταμπλό άλμα 9,53% σε υψηλό 18 μηνών σημειώνει η μετοχή της Delivery Hero μετά την πρόταση εξαγοράς από Uber.

Σε υψηλό 2,5 μηνών (από 2 Μαρτίου) και στην 5η σερί ημέρα κερδών τους μετά την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου, στοχεύουν οι ευρωαγορές με όχημα τις ελπίδες για μία ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, μετά και το νέο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τη διαπίστωση της Τεχεράνης πως υπάρχει πρόοδος προς την κατάρτιση ενός μνημονίου κατανόησης.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κερδίζει 0,86% στις 628,95 μονάδες και ο Eurostoxx 50 προσθέτει 1,14% στις 6.088 μονάδες. Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,97% στις 25.131 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο είναι κλειστός και ο γαλλικός CAC 40 σκαρφαλώνει 1,05% και τις 8.200 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιείται 0,89% στις 49.954 μονάδες ενώ ο IBEX 35 είναι στο +1,55% στις 18.264 μονάδες, στο ταμπλό άλμα 9,53% σε υψηλό 18 μηνών η Delivery Hero μετά την πρόταση Uber.

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική JCPOA» υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών επικριτών του στις αντιδράσεις για ένα πιθανό deal που διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη διευκρίνισε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν άφησε περιθώρια για την προοπτική επικείμενης συμφωνίας, έπειτα από το αντιφατικά μηνύματα των τελευταίων 48 ωρών. Το Ιράν ανέφερε πρόοδο ως προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας επί μνημονίου κατανόησης, αλλά δεν βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι μεταβολές στις θέσεις των Αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν προβλήματα για την επίτευξη συμφωνίας. «Είναι ακριβές να πούμε ότι έχουμε φθάσει σε συμπεράσματα ως προς μεγάλο μέρος των συζητούμενων θεμάτων» επεσήμανε.

«Αλλά από αυτό μέχρι να πούμε ότι επίκειται η υπογραφή μίας συμφωνίας, αυτό κανείς δεν μπορεί να το δηλώσει», υπογράμμισε και διευκρίνισε ότι το μνημόνιο συνεννόησης 14 σημείων επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη λήψη μέτρων εκ μέρους του Ιράν για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

«Έχουμε κάτι, που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό, στο τραπέζι, σε ό,τι αφορά το να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας», επεσήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί. «Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», πρόσθεσε.

Ενώ οι ΗΠΑ λένε πως εργάζονται για να κλειστεί συμφωνία, ο Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες χθες, παρά τις ενδείξεις προόδου. «Ζήτησα από τους αντιπροσώπους μου να μη βιαστούν να κλείσουν συμφωνία, διότι έχουμε τον χρόνο στο πλευρό μας», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ «ωσότου συναφθεί, πιστοποιηθεί και υπογραφτεί» συμφωνία.

Η αμερικανική προεδρία θεωρεί ότι «η έγκριση της συμφωνίας από την ιρανική πλευρά ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές ημέρες», σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios. «Όπως είπε ο πρόεδρος, δεν βιάζεται, δεν θα κλείσει κακή συμφωνία και δεν θα υπογράψει κακό deal», επαναλάμβανε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η συμφωνία υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον θα επιτρέψει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή διερχόταν το 1/5 των υδρογονανθράκων που εξάγονται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο προπολεμικά. Καθώς οι αγορές μοιάζουν να ποντάρουν στη συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου δέχονται πιέσεις, με το Brent και το West Texas Intermediate, να καταγράφουν απώλειες 5% κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το επενδυτικό κλίμα δεν επισκιάζει η δήλωση της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ πως επίκειται ανοδική αναθεώρηση του οutlook για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο. «Η τρέχουσα κατάσταση είναι τόσο αβέβαιη, που πρέπει να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα, το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια των επόμενων τριμήνων και να προσδιορίσουμε εάν απαιτείται δράση και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος που θα έχει μεσοπρόθεσμα. Ο στόχος μας για τον πληθωρισμό παραμένει το 2%» υπογράμμισε.

Κέρδη στην Ασία και νέο ρεκόρ για Nikkei

Στην Ασία, πάνω από το όριο των 65.000 μονάδων βρέθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Nikkei 225, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό σε μια συνεδρίαση με περιορισμένο όγκο συναλλαγών στην Ασία λόγω αργιών. Ειδικότερα, ο ιαπωνικός δείκτης ενισχύθηκε πάνω από 3%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 65.408,87 μονάδων, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 1,19%.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε και στην Ταϊβάν, με τον Taiex να φθάνει επίσης σε νέο ιστορικό υψηλό, στις 43.495,92 μονάδες, με ράλι 2,91%. Στην υπόλοιπη Ασία, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,45%, ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,91%, ενώ ο ινδικός Nifty 50 κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,09%. Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω επίσημων αργιών, ενώ κλειστή θα παραμείνει και η Wall Street εξαιτίας της αμερικανικής αργίας της Ημέρας Μνήμης (Memorial Day).