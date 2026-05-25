Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: «Αγκάθια» τα Στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά

Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα--άκαρπος--γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης διεξήχθη στην Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου.

Koντά στη σύναψη «γερής» συμφωνίας με το Ιράν, βρίσκονται οι ΗΠΑ, με τις ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή να αναζωπυρώνονται. «Έχουμε κάτι, που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό, στο τραπέζι, σε ό,τι αφορά το να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας», επεσήμανε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», πρόσθεσε. Ενώ οι ΗΠΑ λένε πως εργάζονται για να κλειστεί συμφωνία, ο Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες χθες, παρά τις ενδείξεις προόδου. «Ζήτησα από τους αντιπροσώπους μου να μη βιαστούν να κλείσουν συμφωνία, διότι έχουμε τον χρόνο στο πλευρό μας», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ «ωσότου συναφθεί, πιστοποιηθεί και υπογραφτεί» συμφωνία.

Η προεδρία θεωρεί ότι «η έγκριση της συμφωνίας από την ιρανική συμφωνία ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές ημέρες», σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios. «Όπως είπε ο πρόεδρος, δεν βιάζεται, δεν θα κλείσει κακή συμφωνία και δεν θα υπογράψει κακό deal», επαναλάμβανε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η συμφωνία υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον θα επιτρέψει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Από τη θαλάσσια αρτηρία αυτή διερχόταν το 1/5 των υδρογονανθράκων που εξάγονται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο προπολεμικά. Καθώς οι αγορές μοιάζουν να ποντάρουν στη συμφωνία, οι τιμές του πετρελαίου δέχονται πιέσεις, με το Brent και το West Texas Intermediate, να καταγράφουν απώλειες 5% κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας;

Σύμφωνα με το CBS News, που επικαλέστηκε πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, η πιο πρόσφατη πρόταση συμπεριλαμβάνει την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει σε τράπεζες του εξωτερικού. «Παρά τις συνομιλίες που γίνονται οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εμποδίζουν κάποιες διαστάσεις της συμφωνίας, ιδίως το ζήτημα της αποδέσμευσης παγωμένων πόρων του Ιράν, και αρκετά ζητήματα παραμένουν άλυτα ως αυτή τη στιγμή», ανέφερε χθες το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο FARS ανέφερε ότι οι κυρώσεις στο πετρέλαιο, στο αέριο και άλλα πετροχημικά προϊόντα θα αρθούν επίσης ενόσω συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ώστε η Ισλαμική Δημοκρατία να είναι σε θέση να κάνει κανονικά τις εξαγωγές της, κεφαλαιώδεις για την οικονομία της. Η συμφωνία υπό διαπραγμάτευση δεν ρυθμίζει το ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

«Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα αφορούν πολύ τεχνικά ζητήματα. Δεν θα μπορούσαμε να διευθετήσουμε το πυρηνικό ζήτημα μέσα σε 72 ώρες», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στη New York Times. Αφού εξασφαλιστεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ «θα αρχίσουμε (...) να διαπραγματευόμαστε πολύ σοβαρά για τον εμπλουτισμό, για το ουράνιο που είναι εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό, και για τη δέσμευσή τους (σ.σ. των Ιρανών) να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα», συνέχισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι με τον Τραμπ συμφώνησαν ότι η οποία συμφωνία κλειστεί με το Ιράν θα πρέπει να «εξαλείψει εντελώς την πυρηνική απειλή», όπως σημείωσε σε ανακοίνωσή του. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, τροφοδότησε χθες Κυριακή τη σεναριολογία της επίλυσης της σύγκρουσης σε βραχύ χρονικό διάστημα, αναφέροντας πως «ελπίζει» ότι θα φιλοξενήσει «πολύ σύντομα» νέα συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο κρατών.

«Έχει δικαίωμα να αμύνεται»

Στο μέτωπο του Λιβάνου, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, την επομένη πλήγματος με 11 νεκρούς, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έχει τεθεί σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου. Και σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο υπαξιωματικού του την προηγουμένη στον νότιο Λίβανο, γεγονός το οποίο αύξησε σε 23 τον αριθμό των απωλειών στις τάξεις του αφότου άρχισε ο νέος πόλεμος με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα», απήχησε σήμερα κι ο αμερικανός ΥΠΕΞ Ρούμπιο. Ο ΓΓ της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ελπίζει ότι η συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη θα συμπεριλάβει και τη δική του χώρα. Ωστόσο, απέρριψε τις απευθείας διαπραγματεύσεις λιβανικής - ισραηλινής κυβέρνησης, ενώ υπογράμμισε ότι ο αφοπλισμός της παράταξής του, που απαιτούν οι αρχές στη Βηρυτό, δεν θα ήταν τίποτε άλλο παρά η υλοποίηση «ισραηλινού σχεδίου».