Μαρινάκης για ασυμβίβαστο: Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και για μείωση βουλευτών

Άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών, σημειώνοντας ότι «ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών». Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια πρόταση που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης κατά την προεκλογική περίοδο, ωστόσο η εφαρμογή της τοποθετείται μετά τις εκλογές. Αν και, όπως είπε, το Σύνταγμα προβλέπει την ψήφιση σχετικού νόμου, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Διευκρίνισε ακόμη ότι προβλέπεται αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για όποιον βουλευτή επιλέγεται ως υπουργός από τον πρωθυπουργό, με την έδρα του να καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση ανασχηματισμού και αποχώρησης από την κυβέρνηση, ο υπουργός θα επιστρέφει στη βουλευτική του θέση. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού βουλευτών για να μην έχουμε αντί για 300, 350 βουλευτικά γραφεία», υπογραμμίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά προς συζήτηση.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν συνδέεται με την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, επισημαίνοντας ότι αυτό επιδιώκεται μέσω άλλων πολιτικών, όπως η επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων, η ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους και η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πρόκειται για εκτελεστικό νόμο, αλλά για πρόταση που θα ενταχθεί στη συνολική συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, καλώντας όσους έχουν θέσεις και προτάσεις να τις καταθέσουν την κατάλληλη στιγμή.

«Μιλάμε για μια πρόταση, η οποία θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά, αλλά η όποια αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Άρα, μιλάμε για κάτι, το οποίο, αν ισχύσει, θα ισχύσει για μετά τις εκλογές. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, αν και προβλέπει το Σύνταγμα την ψήφιση ενός νόμου, μιας κείμενης νομοθεσίας, η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για Συνταγματική Αναθεώρηση. Άρα απαιτούνται και οι προβλεπόμενες αυξημένες πλειοψηφίες σε μια εκ των δύο κοινοβουλευτικών περιόδων» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την πρόταση του πρωθυπουργού, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για ασυμβίβαστο υπουργοί και βουλευτή.

«Να πούμε λίγο κάποια πράγματα για τη βάση, τη λογική αυτής της πρότασης. Διαβάζω κάπου, σωστά, μιλάμε για το γαλλικό μοντέλο. Εδώ μιλάμε για αναστολή τής βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή, ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως ο υπουργός. Για όσο διάστημα, λοιπόν, ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Αντίστοιχα, θα μπορεί να είναι ούτως ή άλλως εκ νέου υποψήφιος. Εδώ ακούγεται μία κριτική, ότι μήπως με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε στην πραγματικότητα παραπάνω βουλευτικά γραφεία, γιατί θα είναι οι 300 βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί συν κάποιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό αναστολή βουλευτές, που θα έχουν τη δυνατότητα και θα θέλουν να επανεκλεγούν. Για αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε την συνολική πρόταση όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό προς την κοινωνία, προς το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ενόψει του συνεδρίου. Γιατί, για παράδειγμα, για να προχωρήσει αυτή η πρόταση, ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών, για να μην έχουμε στην πραγματικότητα, αντί για 300, 350, συνολικά γραφεία. Το ξαναλέω, όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, δεν είναι αποφάσεις, είναι σκέψεις, οι οποίες θα τεθούν στο δημόσιο διάλογο, όπως και πολλές άλλες πολύ σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις σε συνέχεια πολιτικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Γιατί η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με τον ρόλο του βουλευτή, την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Δεν είναι μία κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Η αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους γίνεται με πολιτικές, όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, συνολικά το ψηφιακό κράτος, η ηλεκτρονική επίδοση κλήσεων, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτή, είναι αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, όπως και όλα τα υπόλοιπα και πολλά άλλα που είπε ο πρωθυπουργός - αυτή τη μεταρρύθμιση η αντιπολίτευση δεν την ψήφισε. Το ξαναλέω, λοιπόν, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, δεν μιλάμε για έναν εκτελεστικό νόμο, μιλάμε για κάτι το οποίο θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση, μαζί με όλα όσα έχουμε ήδη πει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι υπό διαβούλευση, υπό διαμόρφωση - έχει μια σειρά από παρεπόμενες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση πιστεύει ότι απέτυχε σε αυτό τον τομέα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αν ακούσετε όλη τη δήλωση του πρωθυπουργού, λέει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ξεκινάει τις εργασίες της στην πραγματικότητας από το 2020. Και όπως σας έχω παραθέσει, ερευνά 3.600 καταγγελίες σε όλη την Ευρώπη, 170 περίπου εκ των οποίων στην Ελλάδα. Δεύτερον, το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται στη διαδικασία αιτήματος άρσης ασυλίας δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος ούτε καν υπόδικος. Γι' αυτό και η αποστροφή της αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, πέραν του ότι δεν ευσταθεί, έχουμε ήδη 97 άρσεις ασυλιών από το '19 μέχρι σήμερα, είναι και νομικά λάθος, γιατί μετά την άρση ασυλίας, όπως λέει το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν σε παροχή εξηγήσεων. Τρίτον, αυτό δεν το λέει ο πρωθυπουργός, το λέει η πραγματικότητα που με ρωτάτε. Η Ελλάδα έχει πληρώσει για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 30 χρόνια. Το γεγονός ότι από το '20 και μετά λειτουργεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν σημαίνει ότι δεν δίνονταν, δυστυχώς με λάθος τρόπο, παράνομα, παράτυπα, χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, παράνομες επιδοτήσεις. Τώρα, ως προς το πελατειακό κράτος, το πελατειακό κράτος το αντιμετωπίζεις με πολιτικές. Τις συμπεριφορές που μπορεί να συνιστούν μια παράνομη πράξη, να περιγράφουν μια παράνομη πράξη, τις αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός του ψηφιακού κράτους. Πολύ πιο δύσκολα μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες διαφθοράς με το ψηφιακό κράτος. Είναι απίθανο. Είναι ο πρωθυπουργός που οι συντάξεις που δίνονταν σε τρία χρόνια και έτσι υπήρχε η ανάγκη παρέμβασης βουλευτών ή οποιοδήποτε άλλου να δοθούν νωρίτερα, πλέον δίνονται σε δύο το πολύ τρεις μήνες και σε κάποιες περιπτώσεις και νωρίτερα. Είναι ο πρωθυπουργός που πέρασε με καθυστέρηση, προφανώς, και έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας γι' αυτό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, άρα κομμένα τα όποια ρουσφέτια στον τομέα αυτό. Και πάρα πολλές άλλες μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχουμε κάνει. Και εδώ ήταν ειλικρινής ο πρωθυπουργός, γιατί ο πρωθυπουργός είναι αιρετός από το 2004. Είναι βουλευτής 22 προς 23 χρόνια. Εκλέγεται, εκλεγόταν στη Β' Αθηνών. Αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος εκλέγεται με σταυρό και λειτουργεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται ότι δεν έχει μεταβιβάσει αιτήματα πολιτών, απλά είναι ψεύτης. Αν έρθει ένας συμπολίτης μου είτε με ψηφίζει είτε όχι, και μου ζητήσει να μεταβιβάσω ένα δίκαιο θέμα, κάτι το οποίο προβλέπεται από τον νόμο, είμαι υποχρεωμένος να το μεταβιβάσω» πρόσθεσε.

«Είναι άλλο πράγμα να μεταφέρεις τα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας και είναι άλλο πράγμα να μεταφέρεις και να πιέζεις για ένα παράνομο αίτημα που συνιστά μια παράνομη πράξη. Το αν κάθε περίπτωση διαχρονικά εμπίπτει στην πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, το αξιολογεί η Δικαιοσύνη. Εμείς εδώ δεν είμαστε δικαστές. Αλλά ούτε ανθρωποφαγία χρειάζεται, ούτε να μπλέκουμε τα δύο αυτά θέματα μεταξύ τους» εξήγησε.

Για την δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη «δεν είστε κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου» ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι μια δήλωση ακραίου λαϊκισμού και βάναυσης προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας και συνέχισε:

«Και δυστυχώς δεν είναι η μόνη. Αρκετοί βουλευτές με εξυπνακίστικο ύφος, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μιλούσαν για κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων που θα έπρεπε να συνεδριάζει στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια δηλαδή, και όχι στη Βουλή. Μία αλαζονεία και μία αμετροέπεια που δεν συνάδει ούτε με την ανάγκη να σεβαστούμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά, ειδικά με βάση τα όσα βγαίνουν στο φως και τα πραγματικά δεδομένα πολλών υποθέσεων, ούτε -εγώ θα πω- και με το εκλογικό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Λίγο ένας μικρομεγαλισμός σε συνδυασμό με μια αλαζονεία, που δεν νομίζω ότι κάνει καλό, ούτε στον δημόσιο διάλογο, ούτε συνολικά στο πολιτικό σύστημα και σίγουρα δεν κάνει καλό στο ΠΑΣΟΚ. Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ την πρώτη μέρα -και είδα λίγο το μάζεψε σήμερα ο εκπρόσωπος του. Κυβέρνηση υποδίκων. Όταν κατάλαβε ότι ζητείται άρση ασυλίας για να παρασχεθούν εξηγήσεις, το μάζεψε λίγο -εμπλεκόμενων το έκανε. Και φαντάζομαι είδε και πολλές εκ των συνομιλίων και κάποιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον εαυτό τους. Εμείς δεν θα κάνουμε τους δικαστές να τους αθωώσουμε, γιατί φαίνεται ότι πολλές περιπτώσεις έχουν πολλά να πούνε για τον εαυτό τους. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έκανε την κρίση, τους δίκασε και τους καταδίκασε; Για να πάει ο βουλευτής σε εξηγήσεις, πρέπει να αρθεί η ασυλία του. Το ότι δηλαδή θα καλέσουν κάποιους ανθρώπους, εγώ δεν λέω ότι είναι αθώοι όλοι, ούτε ότι είναι ένοχοι, σημαίνει ότι είναι υπόδικοι, ότι είναι εγκληματίες και ότι δεν είναι δυνατόν να στηρίζουν μια κυβέρνηση; Πού τα έχει δει αυτό το ΠΑΣΟΚ; Τα έχει δει στους νέους του συνομιλητές. Τα έχει δει σε ανθρώπους που συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας, έχει την ίδια ρητορική. Και θα πω και κάτι -γ ιατί δεν γεννηθήκαμε χθες. Μπορεί εμείς να είμαστε από τους νεότερους, αλλά δεν είμαστε στο κουρμπέτι ένα και δύο χρόνια. Ποιος μιλάει, το ΠΑΣΟΚ; Αν το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτά τα αστειάκια για Ευελπίδων κτλ., να θυμίσουμε ότι είναι το μόνο κόμμα που είχε ανάγκη να ιδρύσει δεύτερη τοπική σε περιοχές που έχει φυλακές. Ποιο άλλο κόμμα είχε τόσους υπουργούς, όχι που καταδικάστηκαν μόνο, πήγαν στη φυλακή; Για πολλά λεφτά. Αλλά δεν μπορεί ο πρόεδρος αυτού του κόμματος, του κόμματος που τη δεκαετία του '80 δίδαξε τι σημαίνει διορισμός με κάρτα μέλους ΠΑΣΟΚ, να κουνάει το δάχτυλο για κάποιες υποθέσεις βουλευτών που ο καθένας έχει να πει κάτι και θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης, ερωτηθείς σχετικά, ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος το Σάββατο είχε γνωστοποιήσει ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

«Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, άρα δεν υπάρχει λόγος διαγραφής», σημείωσε χαρακτηριστικά. Σχετικά με τη δήλωση του Κώστα Καραμανλή, σχολίασε ότι είναι μια «σωστή δήλωση ανάληψης ευθύνης χωρίς να συνεπάγεται ενοχή».

Για την Κατερίνα Παπακώστα που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για την εμπλοκή του ονόματός της, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως καλό είναι όλοι το συντομότερο να τοποθετηθούν και πως δεν γνωρίζει αν είναι ή όχι αθώα. «Όταν την έχουμε (την εικόνα) θα τοποθετηθούμε, γιατί ποινικά θα τοποθετηθεί η δικαιοσύνη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Εισαγωγική τοποθέτηση

«Με μήνυμά του προς τους πολίτες ο πρωθυπουργός πριν λίγη ώρα αναφέρθηκε στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή, με αίτημα την άρση της ασυλίας 11 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε πως η άρση ασυλίας μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο Σύνταγμα επί των ημερών της ΝΔ είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση και επεσήμανε ότι τιμά τους βουλευτές του κόμματος η απόφασή τους να ζητήσουν την άρση ασυλίας τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεσμοθετήθηκε το 2020 και στηρίχθηκε από την Κυβέρνηση και ότι το υλικό στο οποίο εδράζονται τα αιτήματά της αποτελεί προϊόν νόμιμων επισυνδέσεων που υλοποίησαν, χωρίς παρεμβάσεις, οι ελληνικές διωκτικές αρχές.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε αφενός πως θα υπερασπιστεί το τεκμήριο αθωότητας και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφού αρθεί η ασυλία των βουλευτών, να προχωρήσει σε όλες τις δέουσες ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν και σε ποιους θα ασκήσει διώξεις και αφετέρου πως κανείς εκ των βουλευτών δεν κατηγορείται για αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην μεγάλη μεταρρύθμιση που τώρα υλοποιείται με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και θα ωφελήσει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο.

Επιπρόσθετα τόνισε, μεταξύ άλλων: "Φτάνει πια με τους υποκριτές που "ανακάλυψαν" ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη. (…) Από το 2019 αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να γνωρίζεις προσωπικά τον Βουλευτή προκειμένου να αντιμετωπιστείς με αξιοπρέπεια από το Δημόσιο".

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στην κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς και το πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά, μια "πρόκληση" όπως τη χαρακτήρισε που "απασχολεί όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες". "Οφείλω", είπε, "να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το "βαθύ κράτος". "Έτσι", συνέχισε, "θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Προφανώς, οι παραπάνω προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την κοινωνία, ώστε να υλοποιηθούν μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα αποτελέσουν, επίσης, μέρος των δεσμεύσεων τις οποίες θα αναλάβουμε, εφόσον ο λαός μας εμπιστευθεί ξανά. Και πάντως, σίγουρα σηματοδοτούν την προσωπική μου απόφαση η πατρίδα να κερδίσει οριστικά τον πόλεμο με τα δεσμά του παρελθόντος της", επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Από σήμερα το απόγευμα και μέχρι τις 30 Απριλίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το Fuel Pass μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των πολιτών, από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με στόχο την κάλυψη μέρους του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε 36 λεπτά ανά λίτρο και αφορά 3 στους 4 ιδιοκτήτες οχημάτων.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, είτε την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.

Τα χρήματα πιστώνονται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, είτε ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα είτε επιλέξει κατάθεση σε λογαριασμό. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω τραπεζικής αργίας.

Στο μεταξύ, από την περασμένη Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης επιδοτείται με 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και η επιστροφή 15% στην αξία των λιπασμάτων που έχει επίσης εξαγγελθεί, αποσκοπούν στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων.

Λίγο μετά τις 14:00 ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Κατόπιν θα ανακοινώσουν μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή της.

Περισσότερα από 220 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ανακαινιστούν το καλοκαίρι, μέσα από το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου", ενώ ήδη εντός του 2025 υλοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις σε πάνω από 430 σχολεία.

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι τα Ειδικά Σχολεία θα έχουν προτεραιότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων που θα ενταχθούν φέτος στο πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου".

Στο μεταξύ, ξεκινά η συμβουλευτική γονέων, μέσω του προγράμματος "Connected parents" γύρω από θέματα όπως: οι εθισμοί, το διαδίκτυο, οι αλλαγές στην προεφηβική και εφηβική ηλικία.

Κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Πάσχα, θα αναρτηθούν στο Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο και στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης, διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Γενικά, Επαγγελματικά & Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, με στόχο την εντατικοποίηση και τη βελτιστοποίηση της προετοιμασίας των μαθητών ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσουν τα ζωντανά μαθήματα επαναλήψεων για τους υποψηφίους, τα οποία θα συνεχίζονται μέχρι και μια ημέρα πριν από κάθε Πανελλαδική Εξέταση.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν και ποιοτική υποστήριξη στους μαθητές, ιδιαίτερα ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Και από την επόμενη σχολική χρονιά, μάλιστα, με απόφαση της υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, τα live μαθήματα επεκτείνονται στην Α' και Β' Λυκείου, ενώ μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης θα παρέχονται σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του live μαθήματος, εξατομικευμένες ασκήσεις, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να διασφαλίσει ότι κάθε παιδί, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαιδευτική υποστήριξη, ενισχύοντας στην πράξη την ισότητα ευκαιριών.

Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον. Με την έναρξη λειτουργίας των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 16 MW, ενισχύεται στην πράξη η σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ.

Αυτές οι δύο πρώτες μονάδες αποθήκευσης, εντασσόμενες στο σύστημα, παρέχουν κρίσιμη ευελιξία, διευκολύνουν την αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ, περιορίζουν τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και συμβάλλουν στην κάλυψη των αιχμών ζήτησης.

Ακόμη, δρομολογείται η σταδιακή ένταξη επιπλέον έργων αποθήκευσης, για την περαιτέρω ενίσχυση της σταθερότητας και της αποδοτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος.

Η επιτυχής ένταξη των πρώτων συστημάτων αποθήκευσης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΡΑΑΕΥ, του ΑΔΜΗΕ, του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Παράλληλα, ξεκίνησε η εφαρμογή των δυναμικών (πορτοκαλί) τιμολογίων για τους καταναλωτές. Μέσω αυτών, οι πολίτες μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τις ώρες που είναι πιο οικονομικό και να επωφελούνται από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά το Πάσχα ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα του προγράμματος "Νταντάδες της Γειτονιάς", τόσο για νέες αιτήσεις όσο και για την εγγραφή επιμελητών.

Το πρόγραμμα προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες με βρέφη και νήπια, διευκολύνοντας τους γονείς να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή.

Ξεκίνησε πιλοτικά σε 62 δήμους, καλύπτοντας 2.400 παιδιά και οδηγώντας στη σύναψη 925 συμφωνητικών, ενώ πλέον επεκτείνεται σε όλη τη χώρα.

Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση ή ελεύθερους επαγγελματίες και έως 300 ευρώ για γονείς με μερική απασχόληση ή για όσους βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω δεν ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σε λίγη ώρα ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή».