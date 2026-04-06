Συνάντηση στις 14:00 για τα μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας

Σήμερα στις 14.00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, κ.κ. Σταύρου Παπασταύρου και Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκου Τσάφου με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο στο ΥΠΕΝ.

Θα ακολουθήσουν on camera δηλώσεις για τα μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της.