Λαβρόφ: «Τα σχέδια των ΗΠΑ για αλλαγή καθεστώτος σε Ιράν και Βενεζουέλα αφορούσαν το πετρέλαιο»

Newsroom
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι τα σχέδια των ΗΠΑ να επιφέρουν αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν και στη Βενεζουέλα είχαν στόχο να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στα πετρελαϊκά αποθέματα και στα αποθέματα φυσικού αερίου.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν επιθυμούν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και των γειτόνων του και προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ευρύτερη σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Σεργκέι Λαβρόφ
Ρωσία
Ιράν
ΗΠΑ
Βενεζουέλα
