Η Κομισιόν κλιμακώνει την ανθρωπιστική ανταπόκριση στον Λίβανο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνει την ανθρωπιστική της ανταπόκριση στον Λίβανο για να καλύψει επείγουσες ανάγκες

Αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσε την ανθρωπιστική της ανταπόκριση στον Λίβανο, παρέχοντας σχεδόν 150 τόνους εφοδίων ζωτικής σημασίας για τη στήριξη των ατόμων που εκτοπίστηκαν λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης στη χώρα.

Η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ατζά Λαμπίμπ, δήλωσε: «Η κατάσταση στον Λίβανο επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα, πλήττοντας εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται ήδη σε μεγάλη ανάγκη. Μέσω των ανθρωπιστικών αεροπορικών γεφυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να προσεγγίσουμε γρήγορα τους πλέον ευάλωτους. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει σωτήρια στήριξη, μαζί με τα κράτη μέλη και τους εταίρους μας. Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού του Λιβάνου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.»

Για την παράδοση των προμηθειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντόνισε τρεις πτήσεις της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ, οι οποίες μετέφεραν ιατρικά είδη, είδη ατομικής υγιεινής και τρόφιμα από τα αποθέματα της ίδιας της ΕΕ, καθώς και διαφόρων εταίρων της, όπως οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA, ΠΟΥ, UNICEF), της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, των International Health Partners και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Επιπλέον, οι πτήσεις παρέδωσαν δωρεές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία, μεταξύ άλλων και πάνω από 13.000 κουβέρτες. Οι δωρεές αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, τον οποίο ενεργοποίησε ο Λίβανος, όπως μπορεί να κάνει κάθε χώρα παγκοσμίως σε περιόδους κρίσης.

Η στήριξη αυτή αποτελεί μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 100 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε στις αρχές του τρέχοντος μήνα και έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη παράδοση πάνω από 75 τόνων βασικών προμηθειών.

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν αναγκάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, επιδεινώνοντας τις ήδη επιτακτικές ανάγκες στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει αταλάντευτη στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη στον Λίβανο και σε ολόκληρη την περιοχή.