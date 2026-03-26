Η Κίνα κάνει έκκληση για ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να εργαστούν στην ίδια κατεύθυνση και να «δημιουργήσουν συνθήκες για την έναρξη πραγματικά ουσιωδών και ειλικρινών ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα είναι ενήμερη για τυχόν εν εξελίξει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ.

«Η πιεστική προτεραιότητα είναι να προωθήσουμε ενεργά τις ειρηνευτικές συνομιλίες, να αδράξουμε την ευκαιρία για ειρήνη και να προωθήσουμε τον τερματισμό του πολέμου», είπε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης του Τύπου ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ. Έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έκανε από την πλευρά του και εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Άμυνας.

Η Κίνα έκανε έκκληση να καταβληθούν προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω του διαλόγου και να αποφευχθεί η κλιμάκωση, είπε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Τζιάν Μπιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ