Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ θέτουν ως όρο για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία – στην περίπτωση σύναψης ειρηνευτικής συμφωνίας – την παραχώρηση από το Κίεβο της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς στη Ρωσία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters. Την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022, σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Η Μέση Ανατολή σίγουρα επηρεάζει τον πρόεδρο Τραμπ και πιστεύω τα επόμενα βήματά του. Ο πρόεδρος Τραμπ δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, εξακολουθεί να επιλέγει τη στρατηγική της άσκησης περισσότερης πίεσης στην ουκρανική πλευρά», επεσήμανε στο Reuters.

Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν τρεις γύρους συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενεύη φέτος σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η πιο αιματηρή σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει τονίσει επανειλημμένα ότι οι ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τους διεθνείς εταίρους της χώρας του είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επανεκκινήσει τις εχθροπραξίες στο μέλλον μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Δύο θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ζελένσκι: Ποιος θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση των αγορών όπλων της Ουκρανίας ώστε η χώρα να διατηρήσει την στρατιωτική της αποτροπή και πώς ακριβώς θα αντιδράσουν οι σύμμαχοί της απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα;

«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να οριστικοποιήσουν αυτές τις εγγυήσεις σε υψηλό επίπεδο μόλις η Ουκρανία είναι έτοιμη να αποσυρθεί από το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι κατανοεί πόσο «λεπτή» είναι η αμερικανική θέση, αν και δεν έχει συμμετάσχει άμεσα ο ίδιος στις τριμερείς συνομιλίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένει ότι ο έλεγχος ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς είναι ουσιαστικό στοιχείο των πολεμικών του στόχων, τους οποίους η Μόσχα τονίζει ότι θα πετύχει στο πεδίο της μάχης αν δεν καταφέρει να το πράξει μέσω διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία παραχωρήσει το Ντονμπάς, αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τόσο τη δική της ασφάλεια όσο και της Ευρώπης, με την παράδοση των ισχυρών αμυντικών θέσεων της περιοχής στη Ρωσία. «Θα ήθελα πολύ η αμερικανική πλευρά να καταλάβει ότι το ανατολικό τμήμα της χώρας μας αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μας», τόνισε.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένας τέταρτος γύρος τριμερών διαπραγματεύσεων που ήταν προγραμματισμένος για τον Μάρτιο αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν και ο Ζελένσκι σημείωσε πως εκτιμά ότι η Ρωσία βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα κουραστούν, καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα, και τελικά θα αποχωρήσουν από αυτές.

Παράλληλα όμως διερωτήθηκε αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να θυσιάσει εκατοντάδες χιλιάδες άλλους στρατιώτες στην προσπάθειά της να καταλάβει το Ντονμπάς και επανέλαβε ότι μια συνάντηση κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν είναι ο μόνος τρόπος να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Μετά τον σφοδρό βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων από τη Ρωσία χθες Τετάρτη ο Ζελένσκι ευχαρίστησε την κυβέρνηση Τραμπ που συνεχίζει να παρέχει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη χώρα του, παρά την αυξημένη ζήτηση για αυτά τα οπλικά συστήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν στο παρελθόν εκφράσει την ανησυχία ότι οι θα σταματήσουν να παρέχουν στο Κίεβο Patriot λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Οι παραδόσεις δεν έχουν σταματήσει. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στην ομάδα του», τόνισε ο Ζελένσκι. «Αλλά αυτή η παρτίδα Patriot δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο χρειαζόμαστε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ