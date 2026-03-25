Η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν για το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ

Η Μόσχα παραμένει σε επαφή με την Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν για το φερόμενο αμερικανικό σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατά συνέπεια η Μόσχα δεν μπορεί να αποτιμήσει την αξιοπιστία των πληροφοριών του Τύπου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Οι Ιρανοί φίλοι μας δεν μας δώσει τέτοιες πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι αναφορές», σχολίασε ο Πεσκόφ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πηγή επεσήμανε στο Reuters ότι η Ουάσιγκτον έστειλε ένα σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν.

Ωστόσο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού διέψευσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα τέτοιο σχέδιο, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους».

Παράλληλα ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι η Ρωσία παραμένει σε επαφή με τις ΗΠΑ για μια ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι ελπίζει η Ουάσιγκτον να συνεχίσει τις μεσολαβητικές της προσπάθειες.

«Η Μόσχα εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τους Αμερικανούς μέσω των υφιστάμενων διαύλων. Λαμβάνουμε ενημερώσεις για την κατάσταση. Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της αμερικανικής πλευράς να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την επίτευξη συμφωνίας στο ουκρανικό ζήτημα», σχολίασε ο Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή στον διάλογο.

Η εφημερίδα Vedomosti ανέφερε νωρίτερα σήμερα, επικαλούμενη πηγές, ότι αντιπροσωπεία Ρώσων βουλευτών της Δούμας αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον.

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε ότι η Ρωσία χαιρετίζει όλες τις μορφές διαλόγου με τις ΗΠΑ και, εφόσον πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, αυτό θα είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ