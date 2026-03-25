Δανία - εκλογές: Η συμμαχία της κεντροαριστεράς επικρατεί, αλλά δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντεριξεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Τρίτη στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία, κατά τα τελικά αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν αυτά των δημοσκοπήσεων εξόδου από τα εκλογικά τμήματα που μεταδόθηκαν νωρίτερα.

Η συμπολιτευόμενη παράταξη εξασφαλίζει 84 έδρες από τις συνολικά 179 του κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα πλήρη αποτελέσματα στη μητροπολιτική Δανία, στα οποία αναμένεται να προστεθεί μια έδρα στις νήσους Φερόε, ενώ συμμαχία της δεξιάς παραμένει δεύτερη δύναμη με 77.

Οι Μετριοπαθείς (κεντρώοι), υπό τον υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λούκε Ράσμουσεν, εξασφαλίζουν 14 έδρες και θα διαδραματίσουν κατά συνέπεια αποφασιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ