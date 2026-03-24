Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν απόψε στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Η επίθεση δεν προκάλεσε τεχνική βλάβη ή ανθρώπινες απώλειες με βάση τις αρχικές αναφορές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ