Γάλλος Α/ΓΕΕΘΑ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται ολοένα και λιγότερο προβλέψιμες»

Newsroom
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν, εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται «ολοένα και λιγότερο προβλέψιμες» σημειώνοντας ότι «αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλειά μας, έχει αντίκτυπο στα συμφέροντά μας».

«Η σχέση της Γαλλίας με τις ΗΠΑ παραμένει πολύ ισχυρή, αλλά δυστυχώς μετά την αποχώρηση από το Αφγανιστάν, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση της αμερικανικής πλευράς με τους συμμάχους της που είχαν ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της για βοήθεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τώρα αποφάσισαν να επέμβουν στην Εγγύς και Μέση Ανατολή χωρίς επίσης να μας ενημερώσουν», δήλωσε ο Γάλλος πτέραρχος κατά την έναρξη του Φόρουμ Στρατηγικής και Άμυνας του Παρισιού.

«Αντιδράσαμε αμέσως», συνέχισε ο Φαμπιάν Μαντόν υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «είμαστε έκπληκτοι από έναν Αμερικανό σύμμαχο που βεβαίως παραμένει σύμμαχος, αλλά και που γίνεται όλο και λιγότερο προβλέψιμος, και ο οποίος δεν μπαίνει καν στον κόπο να μας προειδοποιήσει όταν αποφασίζει να ξεκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

