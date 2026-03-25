Τραμπ: Η 25η Μαρτίου 2026 «Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας»

Τη σημασία της Ελλάδας ως πολύτιμου νατοϊκού συμμάχου και εταίρου στην ασφάλεια και στην ενέργεια υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε μήνυμά του.

Την 25η Μαρτίου 2026 ως «Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας» ανακήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με προεδρική διακήρυξη που εξέδωσε στις 24 Μαρτίου, καλώντας τους πολίτες να τιμήσουν την επέτειο με κατάλληλες εκδηλώσεις.

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας ως κοιτίδας του δυτικού πολιτισμού.

Όπως αναφέρει, «την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά του δεσποτισμού». Παράλληλα σημειώνει ότι οι Έλληνες «ανανέωσαν την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στην αρχαία γη τους» και «επανεπιβεβαίωσαν τη θέση τους ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού».

Συνεχίζοντας, επισημαίνει ότι «το θαύμα της αυτοδιοίκησης αναδύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου οι πολίτες απέκτησαν άμεση φωνή στη μοίρα της χώρας τους», προσθέτοντας ότι το πνεύμα αυτό στήριξε τον ελληνικό λαό «μέσα σε αιώνες ξένης κατοχής και κακουχιών».

Αναφερόμενος στην Επανάσταση του 1821, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι Έλληνες εγκαινίασαν «έναν ευγενή αγώνα που έσπασε τα δεσμά της αυταρχικής εξουσίας», σχολιάζοντας ότι για σχεδόν μία δεκαετία «η ελευθερία τους σφυρηλατήθηκε μέσα στη φλόγα της σύγκρουσης και της θυσίας». Υπογράμμισε επίσης ότι η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε στην πίστη «ότι κάθε έθνος διαθέτει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σύνδεσε την ελληνική εμπειρία με την αμερικανική, αναφέροντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν στην παράδοση της δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης» και ότι οι πολίτες τους πιστεύουν πως «η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας αποτελούν ένα ιερό δικαίωμα που το έχουν από την γέννηση τους». Υπό αυτό το πρίσμα, σημειώνει ότι «ένας καταπιεσμένος λαός θα αντέξει κάθε δοκιμασία» για να εγκαθιδρύσει δίκαιη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει την ελευθερία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, «εμπλουτίζει την ιστορία του Έθνους μας με την επιχειρηματικότητά της, την πίστη της στον Θεό και το αδιάκοπο πάθος της». Όπως επισημαίνει, οι συγκεκριμένες αρχές καθορίζουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής από το 1776.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι «η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών» μέσω της προσήλωσης της στις κοινές αξίες, στη δέσμευση για την υπεράσπιση των δυτικών ιδανικών και στην προώθηση της ειρήνης διεθνώς.

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ αντλούν έμπνευση από το παράδειγμα των Ελλήνων «που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την κυριαρχία τους και διατήρησαν τη φλόγα της αυτοκυβέρνησης», προσθέτοντας ότι «τα δύο έθνη μας είναι σύμμαχοι στην ελευθερία, ενωμένα από την ιστορία, δοκιμασμένα μέσα από αγώνες και βέβαια για την υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι το πνεύμα αυτό «γεννήθηκε στην Αθήνα και ενέπνευσε τους πατέρες (της αμερικανικής δημοκρατίας) στη Φιλαδέλφεια», των οποίων η αφοσίωση «στην υπόθεση της ανθρώπινης ελευθερίας δεν θα πάψει ποτέ να εμπνέει ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Όπως επισημαίνεται, η διακήρυξη εκδόθηκε δυνάμει της εξουσίας που παρέχουν στον πρόεδρο το Σύνταγμα και οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον κ. Τραμπ να ανακηρύσσει επισήμως την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και να καλεί τους πολίτες να την τιμήσουν με τις αρμόζουσες τελετές και δραστηριότητες. Η διακήρυξη φέρει ημερομηνία 24 Μαρτίου 2026, έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Ρούμπιο για 25η Μαρτίου: «Πολύτιμος σύμμαχος» η Ελλάδα

Τη σημασία της Ελλάδας ως πολύτιμου νατοϊκού συμμάχου και εταίρου στην ασφάλεια και στην ενέργεια υπογραμμίζει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε μήνυμά του για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας παράλληλα τη βούληση της Ουάσιγκτον για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Στη δήλωσή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συγχαίρει τον ελληνικό λαό για την εθνική επέτειο, τιμώντας την Ελλάδα ως γενέτειρα της δημοκρατίας και αναγνωρίζοντας τον ρόλο της στη διαμόρφωση των ιδανικών που ενέπνευσαν τον δυτικό πολιτισμό και τους πατέρες της αμερικανικής δημοκρατίας.

Στο μήνυμα του, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τονίζει ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της επιβολής του νόμου ενισχύει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Όπως σημειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράτυπης μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και στην ισχύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ενέργεια, με τον Μάρκο Ρούμπιο να επαινεί τα αποφασιστικά βήματα της Ελλάδας για τη μείωση της εξάρτησής της από τη ρωσική ενέργεια. Όπως αναφέρει, οι ΗΠΑ δεσμεύονται να εμβαθύνουν τους εμπορικούς τους δεσμούς με την Ελλάδα, να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και να προμηθεύουν την περιοχή με ασφαλές και αξιόπιστο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Κλείνοντας, ο Μάρκο Ρούμπιο επισημαίνει ότι, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, οι δύο χώρες γιορτάζουν την κοινή δυτική τους κληρονομιά και την ευημερία των εθνών τους, εκφράζοντας την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας.