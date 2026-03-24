Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: «Οι εκλογές στη Δανία είναι οι πιο σημαντικές» στην ιστορία των δύο εδαφών»

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας χαρακτήρισε σήμερα τις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, τις «σημαντικότερες» στην ιστορία των δύο εδαφών, λαμβανομένων υπόψη των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για τις πιο σημαντικές εκλογές για το κοινοβούλιο της Δανίας, και για τη Γροιλανδία, στην ιστορία», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν εξερχόμενος του εκλογικού τμήματος στο Νούουκ, όπου τον συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου μια υπερδύναμη προσπαθεί να μας προσαρτήσει, να μας πάρει, να μας ελέγξει. Υπάρχει η βούληση για αυτό, επομένως συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε μια πολύ τεταμένη κατάσταση όπου οφείλουμε να λάβουμε μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πιστεύω ότι αυτό κάνουμε, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή», πρόσθεσε.

Τα εκλογικά τμήματα της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας άνοιξαν υπό τα χειροκροτήματα περίπου εκατό ανθρώπων που είχαν σχηματίσει ουρά. Οι υποψήφιοι που βρίσκονταν στο στάδιο, συνέχιζαν τις χειραψίες με τους ψηφοφόρους και μοίραζαν το πρόγραμμά τους.

Ο πρωθυπουργός θεωρεί επιτακτική ανάγκη οι Γροιλανδοί να μείνουν ενωμένοι, οποίο κι αν είναι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών.

«Όλα τα κόμματα της Γροιλανδίας συμφώνησαν να εργαστούν μαζί, όποιοι κι αν εκλεγούν στο κοινοβούλιο (της Δανίας σ.σ.) και νομίζω ότι εδώ πρέπει να βρίσκεται η δύναμή μας», συνέχισε. Δύο από τις 179 έδρες του Folketing, του κοινοβουλίου της Δανίας, προορίζονται για τη Γροιλανδία. «Να δουλεύουμε μαζί, να κάνουμε κοινό μέτωπο όταν πρέπει, πιστεύω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για τον Νίλσεν, η αμερικανική απειλή για απόκτηση αυτού του εδάφους συνεχίζει να βαραίνει το νησί της Αρκτικής, παρά τον διάλογο που έχουν αρχίσει η Δανία και η Γροιλανδία με τις ΗΠΑ.

«Δεν πιστεύω ότι (η κρίση) έχει τελειώσει. Πιστεύω ότι συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε μια σοβαρή κατάσταση. Έχουμε κάνει μερικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε τώρα έναν διάλογο που είναι σε εξέλιξη, πιο άμεσο, αλλά δεν έχει τελειώσει, καθόλου», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ