Τουρκία: Ο υπουργός Ενέργειας διαψεύδει τη διακοπή ροής φυσικού αερίου από το Ιράν

Η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διακοπής ροής φυσικού αερίου από το Ιράν, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα σταθερότητας στην αγορά και στους καταναλωτές.

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ απάντησε στους ισχυρισμούς, που είχε προβάλει νωρίτερα το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, ότι η ροή φυσικού αερίου προς την Τουρκία είχε διακοπεί μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν. Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία διακοπή στις προμήθειες φυσικού αερίου από το Ιράν και ότι τα τρέχοντα επίπεδα αποθήκευσης ήταν επαρκή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπήρξε καμία διακοπή στη ροή φυσικού αερίου από το Ιράν και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης μας είναι πλήρεις κατά 71%».

Τι μετέδωσε το Bloomberg

Νωρίτερα, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι «το Ιράν διέκοψε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μετά από ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στις 18 Μαρτίου».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η διάρκεια της διακοπής παραμένει αβέβαιη, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου συνεχίζουν να παραμένουν περίπου «70% πάνω από τα επίπεδα προ πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ