Ορκίστηκε βουλευτής ο Βαγγέλης Γιαννακούρας - Πήρε την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Με την απόδοση θρησκευτικού όρκου ορκίσθηκε σήμερα (23/3) στην Ολομέλεια ως βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στη θέση του παραιτηθέντα, μετά την διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ο ιατρός Βαγγέλης Γιαννακούρας κατέλαβε την έδρα ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στην περιφέρεια της Αρκαδίας.