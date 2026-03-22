Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Νικητής στο Παρίσι ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ

Εξασφαλίζει 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll, απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς Ρασιντά Ντατί.

Τελευταία ενημέρωση 23:24

Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, σύμφωνα με exit poll του ELABE για το BFM TV, απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν Ρασιντά Ντατί.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό της αποχής στο δεύτερο γύρο των δημοτικών ήταν αρκετά υψηλό στο επίπεδο του 40%.

Η αριστερά διατήρησε την Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll.

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας Μπενουά Παγιάν αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψήφιου Φρανκ Αλιζιό που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ επανενεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47% .

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με την Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Λορ Λαβαλέτ (46,5%) ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς Ζοζέ Μασί που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

Στην Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού Ερίκ Σιοτί με το 45% , έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.

«Το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης»

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι «το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» στην ένωση της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στην Γαλλία.

Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, όπου αναδείχθηκε νικητής εξασφαλίζοντας περισσότερο του 50% των ψήφων, είναι μία «πρόγευση» των επόμενων προεδρικών εκλογών, και «η μάχη θα είναι σφοδρή», δήλωσε ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ πριν κατευθυνθεί προς το Δημαρχείο διασχίζοντας τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με ένα Vélib, ένα ποδήλατο ελεύθερης χρήσης, σύμβολο της πολιτικής των σοσιαλιστών στην πόλη, που εκλέγει σοσιαλιστή δήμαρχο εδώ και 25 χρόνια.

Ικανοποιημένα δηλώνουν τα κόμματα

Το Σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε ικανοποιημένο διότι κατάφερε να κερδίσει πολλές από τις μεγάλες πόλεις, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές από αυτές, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι δεν είχε την υποστήριξη της Ανυποτάκτης Γαλλίας, του Ζαν Λικ Μελανσόν

Το κεντροδεξιό Ρεμπουμπλικανικό, δήλωσε επίσης ικανοποιημένο διότι, όπως είπε εκπρόσωπος του, είναι «η πρώτη πολιτική δύναμη των δημοτικών εκλογών» κερδίζοντας ένα σημαντικό αριθμό από τους περίπου 3.500 δήμους και κοινότητες που έχει Γαλλία.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν δήλωσε ικανοποιημένο διότι εδραίωσε την παρουσία του σε έναν πολύ σημαντικό αριθμό δημοτικών συμβουλίων ενώ κέρδισε και κάποιες σημαντικές πόλεις, όπως η Νίκαια, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, η Ανυπότακτη Γαλλία, δήλωσε και αυτό ικανοποιημένο στο βαθμό που διεύρυνε την παρουσία του στους δήμους και τις κοινότητες της Γαλλίας κερδίζοντας επίσης δημαρχίες σημαντικών πόλεων.

Τέλος την ικανοποίησή του εξέφρασε και εκπρόσωπος του κόμματος Αναγέννηση το οποίο στηρίζει τον πρόεδρο Μακρόν λέγοντας πως διπλασίασε τις δυνάμεις του στους δήμους και τις κοινότητες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ