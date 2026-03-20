ΥΠΕΞ Ιράν: «Η Βρετανία είναι το συνενοχή στην αμερικανοϊσραηλινή «επιθετικότητα»

ΥΠΕΞ Ιράν: «Η Βρετανία είναι το συνενοχή στην αμερικανοϊσραηλινή «επιθετικότητα»
«Αυτές οι ενέργειες θα θεωρηθούν συμμετοχή στην επιθετικότητα και θα παραμείνουν χαραγμένες στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τη Βρετανίδα ομόλογό του Ιβέτ Κούπερ, καταδίκασε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας την κίνηση αυτή συνενοχή του Λονδίνου στον πόλεμο.

«Αυτές οι ενέργειες σίγουρα θα θεωρηθούν συμμετοχή στην επιθετικότητα και θα παραμείνουν χαραγμένες στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου του.

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε την έγκρισή της στις αρχές Μαρτίου για την αυστηρά «αμυντική» χρήση των βάσεων της για την επίθεση σε ιρανικές πυραυλικές θέσεις, αφού επικρίθηκε έντονα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αρχική της άρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ιράν
Βρετανία
ΗΠΑ
Πόλεμος
