Τουρκία: Ο Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του φιλελεύθερου Πανεπιστημίου Bilgi της Κωνσταντινούπολης

Newsroom
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το διάταγμα του Ερντογάν επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τον κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, «αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές».

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης İstanbul Bilgi αποφάσισε η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με προεδρική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Τουρκίας και φέρει την υπογραφή του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Η εξέλιξη αφορά ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της χώρας, με περισσότερους από 20.000 φοιτητές και εκτεταμένα δίκτυα Erasmus, ενώ προβλέπεται ειδική διαδικασία για τη συνέχιση των σπουδών τους σε κρατικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με την απόφαση, η άδεια λειτουργίας του Πανεπιστημίου İstanbul Bilgi, στο οποίο είχε προηγουμένως διοριστεί κρατικός επίτροπος, ανακλήθηκε βάσει του πρόσθετου άρθρου 11 του νόμου 2547 περί Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Τι θα γίνει με τους φοιτητές

Το τουρκικό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK) διαθέτει ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για την τύχη των φοιτητών ιδιωτικών πανεπιστημίων των οποίων ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

Βάσει του πλαισίου αυτού, οι φοιτητές μεταφέρονται σε «εγγυητή κρατικό πανεπιστήμιο», δηλαδή σε δημόσιο ίδρυμα που αναλαμβάνει τη συνέχιση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αυτό δεν διαθέτει επαρκείς θέσεις για τους φοιτητές αυτούς, το YÖK μπορεί να ορίσει και τρίτο κρατικό πανεπιστήμιο για την απορρόφησή τους.

Για το Πανεπιστήμιο Bilgi ως εγγυητής-πανεπιστήμιο έχει οριστεί το Πανεπιστήμιο Mimar Sinan.

30 χρόνια λειτουργίας

Το Πανεπιστήμιο İstanbul Bilgi ιδρύθηκε στις 7 Ιουνίου 1996 από το Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Bilgi και είναι το τέταρτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε στην Τουρκία.

Το 2019, ο διεθνής εκπαιδευτικός όμιλος Laureate αποχώρησε από την Τουρκία και το πανεπιστήμιο πέρασε στον όμιλο Can Holding έναντι περίπου 90 εκατ. δολαρίων. Τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο έρευνας σε βάρος του ομίλου διορίστηκε κρατικός επίτροπος στη διοίκηση των εταιρειών και των ιδρυμάτων του ομίλου, περιλαμβανομένου και του φορέα που διαχειριζόταν το Πανεπιστήμιο Bilgi.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

