Βρεττού: «Ανοιχτό παράθυρο» για μέρισμα από την Credia – Επιταχυντής ανάπτυξης η Ευρώπη Holdings

Το στίγμα της επόμενης ημέρας για την CrediaBank, έδωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας κα. Ελένη Βρεττού από το βήμα της ετήσιας Γ.Σ. περιγράφοντας ένα πολυεπίπεδο σχέδιο ανάπτυξης με αιχμή τη Μάλτα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις εξαγορές και την επέκταση σε bancassurance.

«Το 2026 θα είναι για εμάς μια χρονιά εδραίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η τράπεζα υλοποιεί ήδη στρατηγικό πλάνο που «βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες», την περαιτέρω αύξηση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα - με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε «βιώσιμη κερδοφορία» μέσω «συνετών πολιτικών τιμολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης» - την επιτάχυνση της παρουσίας στη Μάλτα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία αξίας μέσω συνεργασιών και εξαγορών.

Παράλληλα, η CEO άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της τράπεζας σε διανομή μερίσματος από το 2027 για κέρδη χρήσης 2026, συνδέοντάς το με την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία και τα κεφαλαιακά οφέλη από τη συμφωνία της Ευρώπη Holdings. «Η δική μου προσωπική φιλοδοξία και εισήγηση θα είναι το 2027 να διανείμει η τράπεζα μέρισμα για τη χρήση του 2026», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει τις σχετικές εταιρικές εγκρίσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κα. Βρεττού στη συμφωνία εξαγοράς του 70% της HSBC Malta, επαναλαμβάνοντας ότι η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027 και ξεκαθαρίζοντας πως «δεν έχει μετακινηθεί το χρονοδιάγραμμα». Όπως ανέφερε, «η προετοιμασία για την ενσωμάτωση της HSBC Malta έχει ξεκινήσει ήδη με πυρετώδεις ρυθμούς», με τον διάλογο με τις εποπτικές αρχές να βρίσκεται «σε προχωρημένο στάδιο». Επιπλέον σε εξέλιξη βρίσκεται το τριετές πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού ύψους 60 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει πλήρη ανασχεδιασμό των e-banking, mobile banking και website, με στόχο τη διάθεσή τους το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Ξεχωριστή βαρύτητα απέδωσε η CEO της τράπεζας στις πρόσφατες εξαγορές της Pantelakis Securities και της Ευρώπη Holdings, εντάσσοντάς τες στη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών εσόδων και ενίσχυσης των προμηθειών. Για την Ευρώπη έκανε λόγο για «ένα αρκετά σπάνιο asset στην ελληνική ασφαλιστική αγορά» , σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις μόλις δύο ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα που μπορούν να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές.

Η ίδια υποστήριξε ότι η εξαγορά δημιουργεί μια «πλήρως καθετοποιημένη bancassurance πλατφόρμα», η οποία θα επιτρέψει στην CrediaBank να αυξήσει τα έσοδα από προμήθειες, να ενισχύσει το cross-selling και να αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας. «Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να επιταχύνουμε τη στρατηγική μας, να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό μας μείγμα και να δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία για τους μετόχους μας», σημείωσε.

Σύμφωνα με την κα. Βρεττού, η συναλλαγή αναμένεται να είναι άμεσα ενισχυτική για τα κεφάλαια της τράπεζας κατά περισσότερο από 100 μονάδες βάσης, ενώ έως το 2028 προβλέπεται αύξηση περίπου 8% στα κέρδη ανά μετοχή και διψήφια απόδοση επένδυσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους μακροπρόθεσμους στόχους της τράπεζας, λέγοντας ότι το δανειακό χαρτοφυλάκιο αναμένεται να ξεπεράσει τα 14 δισ. ευρώ, με στόχο επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 325 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 18%.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε για το νέο μοντέλο καταστημάτων και καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας, σημειώνοντας ότι μετά τη λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων η τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία των «καταστημάτων νέας εμπειρίας», τα οποία συνδυάζουν «ανθρώπινη διάδραση με τεχνολογία».Στόχος είναι η απλούστευση των καθημερινών συναλλαγών και η ταχύτερη εξυπηρέτηση, με την CEO να υπογραμμίζει ότι η CrediaBank είναι η πρώτη τράπεζα που τα καταστήματά της περιμένουν καθημερινά τους πελάτες της χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου και με διευρυμένο ωράριο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω του Credia Connect.

Η ίδια ανέφερε ότι ήδη έχουν αναμορφωθεί καταστήματα σε Σκουφά, Πανεπιστημίου, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα, ενώ ο στόχος είναι έως το τέλος της χρονιάς να έχει μετασχηματιστεί περίπου το 40% του δικτύου.

Στο πεδίο των προϊόντων, η διοίκηση επιχείρησε να αναδείξει τις πιο ανταγωνιστικές - ελκυστικές αποδόσεις που προσφέρει σε καταθετικά προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον λογαριασμό αποταμίευσης «CrediaBank Prime Savings», ο οποίος προσφέρει επιτόκιο 1,15% «σε σχέση με σχεδόν μηδενικό για την υπόλοιπη αγορά, με ελεύθερη πρόσβαση στα κεφάλαια. «Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε μέχρι σήμερα», σχολίασε χαρακτηριστικά η κα. Βρεττού.

Η τράπεζα επεκτείνεται ταυτόχρονα και στο asset management, μέσω συνεργασιών με διεθνείς επενδυτικούς οίκους όπως οι BlackRock και J.P. Morgan, αλλά και εγχώριους παίκτες όπως οι Alpha Trust, Allianz και 3K, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών να ξεπερνούν τα 830 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2025.