Στον Άρειο Πάγο σήμερα η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα από την κ. Καρυστιανού

Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στον Άρειο Πάγο η διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη δημοκρατία», που παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα Παρασκευή 22/5 αναμένεται να κατατεθεί στον Άρειο Πάγο η διακήρυξη του πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού», που παρουσιάστηκε χθες στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης. Το σύμβολο του νέου πολιτικού φορέα είναι ένα περιστέρι κι ένα κλαδί ελιάς.

Στην ομιλία της, η κα Καρυστιανού, ανέφερε, μεταξύ άλλων, την γέννηση της απαίτησης της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας. Επίσης ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί και κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει μια προσπάθειας εθνικής αναγέννησης.

Τα 20 σημεία της διακήρυξης, τα οποία παρουσίασε, επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και τα εθνικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση απέδωσε στα θέματα της Δικαιοσύνης και στην τραγωδία των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής».

Τα βασικά σημεία της Ιδρυτικής Διακήρυξης, είναι τα εξής:

-Να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή, να νιώσουν ασφαλείς.

-Στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των νέων.

-Ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

-Πρόνοια για την τρίτη ηλικία, τις ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπηρία, τους συνταξιούχους με αποκατάσταση των αποδοχών τους.

-Ανασυγκρότηση του ΕΣΥ.

-Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού.

-Η εδραίωση ενός αληθούς κράτους δικαίου, η διάκριση των εξουσιών.

-Έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων.

-Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών.

-Προστασία πρώτης κατοικίας.

-Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων.

-Χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης.

-Ανεξαρτησία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

-Προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας.