Η SoftBank πρόσθεσε 61 δισ. δολάρια στο market cap της μετά το διήμερο ράλι της μετοχής

Πάνω από 61 δισ. δολάρια προστέθηκαν στην κεφαλαιοποίηση της SoftBank τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς η μετοχή της ιαπωνικής τράπεζας κατέγραψε ισχυρά back to back κέρδη, μετά την αισιοδοξία που έφεραν στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia.

Πιο αναλυτικά, η μετοχή της SoftBank στο Χρηματιστήριο του Τόκυο κέρδισε 20% την Πέμπτη και ακόμα 12% στις συναλλαγές της Παρασκευής και διαμορφώθηκαν στα 6.757 γιεν, κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 6.828 γιεν, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτοξεύεται στα 240 δισ. δολάρια (38,59 τρισ. γιεν).

Εκτός των επιδόσεων της Nvidia -στην οποία η Softbank διατηρεί σημαντικό μερίδιο-, το ράλι για την μετοχή του ιαπωνικού κολοσσού τροφοδοτείται και από την αλματώδη αύξηση της μετοχής της Arm Holdings, στην οποία η εταιρεία κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο. Οι μετοχές της Arm σημείωσαν άνοδο άνω του 16% στις συναλλαγές της Παρασκευής, αφού κέρδισαν άνω του 15% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το CNBC, τα πρόσφατα αποτελέσματα της Nvidia έχουν ενισχύσει την αισιοδοξία σχετικά με τις συνεχιζόμενες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων. Σημειώνεται πως τα σχέδια τσιπ της Arm Holdings χρησιμοποιούνται σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούνται από συστήματα Nvidia.