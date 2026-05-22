Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακές διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη

Σε ήπιους τόνους κινείται την Παρασκευή το Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή ανοδική συνεδρίαση με τον τζίρο-μαμούθ, στην οποία πρωταγωνίστησε η ΔΕΗ.

Με τον Γενικό Δείκτη να «μετράει» μέχρι το χθεσινό κλείσιμο εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 0,9%, αλλά με μεγάλες αποκλίσεις σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, οι επενδυτές κινούνται επιλεκτικά. Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση οι περισσότεροι από τους τίτλους που στις τελευταίες συνεδριάζουν εμφανίζουν αρνητική απόδοση, σήμερα προσελκύουν κάποιο αγοραστικό ενδιαφέρον. Αντιθέτως, ο τίτλος της ΔΕΗ διορθώνει από τα νέα υψηλά, με απώλειες περί του 1,3%.

Εκτός συνόρων, οι αναλυτές κάνουν λόγο για «συγκρατημένη αισιοδοξία» αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αν και η προσπάθεια να αποτιμηθεί η θέση της Τεχεράνης με βάση ημιεπίσημες δηλώσεις και… viral βίντεο δεν ενέχει αξιοπιστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα θετικά σχόλια για την πορεία των διαπραγματεύσεων προέρχονται από την πλευρά των ΗΠΑ, ενώ το Ιράν φαίνεται να θεωρεί ότι βρίσκεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Τα βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου και τα αποθέματα που διαθέτει η Τεχεράνη. Επίσης, υπήρξαν αναφορές ότι το Ιράν και το Ομάν συζητούν τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού διοδίων που θα έδινε στο Ιράν έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά, κάτι που οι ΗΠΑ απορρίπτουν.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές των κρατικών ομολόγων, οι αποδόσεις υποχώρησαν χθες, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όμως η UBS εκτιμά ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη βραχυπρόθεσμα, καθώς οι ειδήσεις γύρω από το Ιράν δεν είναι όλες θετικές. Επιπλέον, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της UBS, οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό δύσκολα θα αποκλιμακωθούν ουσιαστικά έως ότου διαμορφωθεί μια σαφέστερη προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και, δεδομένης της χαμηλότερης ρευστότητας στο μακροπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων, ακόμη και μικρές εξελίξεις μπορούν να προκαλέσουν δυσανάλογες κινήσεις στις αγορές.

Στο μεταξύ, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol, προειδοποίησε εκ νέου ότι οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου ενδέχεται να εισέλθουν σε «κόκκινη ζώνη» έως τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Τόνισε μάλιστα ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται ταχύτατα μετά τη συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών τον Μάρτιο.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν ήπια κέρδη περί του 0,4%-0,5% σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.265,93 μονάδες με οριακές απώλειες 0,01%, έχοντας αλλάξει πρόσημο ήδη 9 φορές από την έναρξη των συναλλαγών.

Παρόμοια η κίνηση και για τον δείκτη των τραπεζών που υποχωρεί 0,05% στις 2.561,12 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η εικόνα είναι μικτή, με την Alpha Bank να ενισχύεται 0,88% στα 3,56 ευρώ και τις ΕΤΕ και Τρ. Κύπρου να καταγράφουν κέρδη 0,53%. Στον αντίποδα οι Eurobank και Optima υποχωρούν 1,42% και 1,24% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινείται και η Τρ. Πειραιώς σε ποσοστό 0,64%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,3:1 με 58 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 45 σε αρνητικό και 45 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 32,08 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,47 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.