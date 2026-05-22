Παπαθανάσης: Νέο σχέδιο ανακαινίσεων για 25.000 κατοικίες – Τι ισχύει για τους δικαιούχους του ««Σπίτι μου ΙΙ»

Για την πλήρη απορρόφηση των δανειακών πόρων με στόχο να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, μίλησε στο ΕΡΤnews ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ήδη ολοκληρωθεί με 100% απορρόφηση, με συνολικούς πόρους περίπου 18 δισ. ευρώ να έχουν διοχετευθεί σε επιχειρήσεις. «Έφυγαν όλα τα χρήματα, εξαντλήθηκαν οι πόροι και έκλεισε το δανειακό σκέλος με 100% απορρόφηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» υπογράμμισε ότι οι πόροι ήταν συγκεκριμένοι και όχι απεριόριστοι, γεγονός που εξηγεί γιατί αρκετές επιχειρήσεις, παρότι είχαν προχωρήσει σε προετοιμασία φακέλων και είχαν επαφές με τράπεζες, τελικά έμειναν εκτός προγράμματος. «Είπαμε από την αρχή ότι η χρηματοδότηση θα δοθεί μέχρι εξαντλήσεως των πόρων», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα και όχι από το κράτος.

Η διαδικασία, όπως εξήγησε, βασίστηκε σε σειρά προτεραιότητας, με τα αιτήματα να εγκρίνονται όσο υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το κράτος θέτει μόνο ποσοτικούς στόχους – όπως το ποσοστό πράσινων και ψηφιακών δανείων – χωρίς να παρεμβαίνει στην τελική πιστοδοτική απόφαση.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα, ο κ. Παπαθανάσης ανακοίνωσε ότι προβλέπεται νέο «πρόγραμμα-γέφυρα» για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, το οποίο θα ξεκινήσει μετά τον Σεπτέμβριο, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε χαμηλότοκα δάνεια, ακόμη και για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος των επιδοτήσεων, ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι η χώρα βρίσκεται σε υψηλές θέσεις απορρόφησης και επιδιώκει να ολοκληρώσει όλα τα έργα έως τα τέλη Αυγούστου. «Η Ελλάδα δεν δικαιούται να χάσει ούτε ένα ευρώ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού, ώστε πόροι από έργα που καθυστερούν να κατευθύνονται σε άλλα ώριμα έργα.

Όπως εξήγησε, έργα που δεν προχωρούν εγκαίρως αντικαθίστανται από άλλα, όπως δράσεις ψηφιοποίησης ή ενίσχυσης των μεταφορών, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων. «Όταν ένα έργο δεν τρέχει, το αντικαθιστούμε με άλλο για να μη χαθούν τα χρήματα», ανέφερε.

Τέλος, σημείωσε ότι το όγδοο αίτημα πληρωμής, ύψους 3,8 δισ. ευρώ, υποβάλλεται άμεσα, ενώ το τελικό αίτημα αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. «Θέλουμε να κλείσουμε και το σκέλος των επιδοτήσεων με 100% απορρόφηση», κατέληξε.

«Σπίτι μου ΙΙ»: Περισσότεροι από 14.000 δικαιούχοι έχουν λάβει έγκριση

Στη συνέχεια της συνέντευξής του στο ΕΡΤnews, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε εκτενώς και στα στεγαστικά προγράμματα, δίνοντας έμφαση στην πορεία του «Σπίτι μου ΙΙ» και στο νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων.

Όπως σημείωσε, το «Σπίτι μου ΙΙ» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με περισσότερους από 14.000 δικαιούχους να έχουν λάβει έγκριση και πάνω από 12.000 να έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις. «Συνεχώς γίνονται συμβάσεις και αγοράζονται σπίτια, με χαμηλότερη δόση από ένα ενοίκιο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη κινητικότητα κυρίως στην περιφέρεια.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη νέου προγράμματος ανακαινίσεων κατοικιών, το οποίο χαρακτήρισε ως «το πρώτο τέτοιου τύπου πρόγραμμα στην Ευρώπη», καθώς δεν περιορίζεται μόνο στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά καλύπτει και παρεμβάσεις αισθητικής ανακαίνισης.

Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 1990, οι οποίες παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον δύο χρόνια, με τον έλεγχο να γίνεται μέσω της κατανάλωσης ρεύματος. Το ανώτατο όριο επιδότησης διαμορφώνεται στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 36.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ποσοστά ενίσχυσης, καθώς η επιδότηση μπορεί να αγγίξει έως και το 95%, με υψηλότερα ποσοστά για ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία και κατοίκους ορεινών περιοχών.

Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα εξελιχθεί σταδιακά, ξεκινώντας από τα κλειστά ακίνητα και επεκτεινόμενη σε επόμενη φάση και σε κατοικίες για ιδιοκατοίκηση. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 25.000 κατοικίες.

Όπως διευκρίνισε, η πλατφόρμα για την επιλεξιμότητα αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος Μαΐου, ενώ οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και στοιχεία ταυτότητας κτηρίου. Η τελική φάση ένταξης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, με πρόβλεψη για ταχύτερες πληρωμές προς τους αναδόχους μέσω ειδικού λογαριασμού.

Σε ό,τι αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διασφαλίσει εργαλεία χρηματοδότησης για την επόμενη ημέρα, όπως επιδοτούμενα δάνεια με κάλυψη έως 40% του επιτοκίου και κρατικές εγγυήσεις έως 80%.

«Πάνω από το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το 60% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε αυτές, ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην καθημερινότητα, αναφέροντας ενδεικτικά τις προληπτικές εξετάσεις, τις ανακαινίσεις νοσοκομείων και την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τονίζοντας ότι η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και της απασχόλησης.

Τέλος, ερωτηθείς για τις εθνικές εκλογές ο κ. Παπαθανάσης, σημείωσε ότι «μπορούμε να συζητάμε όσο θέλετε, αλλά οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027».