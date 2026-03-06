Οι Ελβετοί ετοιμάζονται να βάλουν τα μετρητά στο Σύνταγμά τους

Οι Ελβετοί ενδέχεται να ετοιμάζονται να επιβεβαιώσουν την αγάπη τους για τα μετρητά με μια ψηφοφορία που θα έδινε στα ελβετικά φράγκα που έχουν στα πορτοφόλια τους μια θέση στο σύνταγμα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα δημοψήφισμα την Κυριακή που ξεκίνησε από ακτιβιστές που επιδιώκουν να κατοχυρώσουν νομικά τη διαθεσιμότητα του φυσικού χρήματος πιθανότατα θα κερδίσει αρκετή υποστήριξη για να περάσει με κάποια μορφή, ένα αποτέλεσμα που θα έρχεται σε αντίθεση με τον αυξανόμενο ενθουσιασμό των καταναλωτών για τις ψηφιακές συναλλαγές.

Ενώ τέτοιες συνήθειες πληρωμών μπορεί να υποδεικνύουν τις προτιμήσεις των πολιτών, η ψηφοφορία είναι μια σπάνια στιγμή για μια προηγμένη οικονομία να εξετάσει την ιδέα των μετρητών ευρύτερα, σε μια εποχή που η τεχνολογία καθιστά τα χαρτονομίσματα ολοένα και πιο απαρχαιωμένα.

Το ερώτημα του κατά πόσον πρέπει να τεθεί ένα θεωρητικό φρένο στην εξάλειψή τους είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικό, αλλά ακόμη πιο σημαντικό σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να συσσωρεύουν χαρτονομίσματα σε μεγάλες ποσότητες. Τα αγαπημένα της σχέδια νομισμάτων που χρονολογούνται από τα μέσα του 19ου αιώνα, γεμάτα εθνικό συμβολισμό, είναι σχεδόν τόσο παλιά όσο και το ίδιο το Σύνταγμα.