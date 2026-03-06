Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Λίβανος: «Στη χώρα αρχίζει να διαγράφεται μια ανθρωπιστική καταστροφή»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λίβανος: «Στη χώρα αρχίζει να διαγράφεται μια ανθρωπιστική καταστροφή»
Λίβανος / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Λόγο για ανθρωπιστική καταστροφή κάνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει νέα πλήγματα στη νότια Βηρυτό.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ προειδοποίησε σήμερα πως μια «ανθρωπιστική καταστροφή» αρχίζει να διαγράφεται εξαιτίας της μαζικής μετακίνησης πληθυσμού μετά τις διαταγές εκκένωσης που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διεξάγει εκστρατεία σφοδρών βομβαρδισμών στη χώρα.

«Οι συνέπειες αυτής της μετακίνησης σε ανθρωπιστικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί να είναι άνευ προηγουμένου», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης ενώπιον των μελών του διπλωματικού σώματος. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι διεξάγει νέα πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ένα πλήγμα είχε στόχο τον δέκατο όροφο ενός πολυώροφου κτιρίου γραφείων σε κεντρική οδό, κοντά σε δύο κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων, δήλωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Διασώστες ανέσυραν τουλάχιστον ένα πτώμα από τα συντρίμμια και περισυλλέγουν ανθρώπινα μέλη, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι κάτοικοι των νότιων προαστίων της Βηρυτού, καθώς και του νότιου Λιβάνου, προπυργίων της Χεζμπολάχ, διέφυγαν μαζικά μετά τις διαταγές του ισραηλινού στρατού για μια εκκένωση έκτασης άνευ προηγουμένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι παγίδες των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων - Τι πρέπει να προσέξουν πάνω από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι

Πολεμικό power game ανοιχτά της Κύπρου - Bel@harra vs Alvaro de Bazan F100 - Φλώρος-Βελόπουλος: Κρατάει χρόνια αυτή η διαμάχη

Η Alter Ego Media εξαγόρασε το 50,1% της More.gr

tags:
Μέση Ανατολή
Πόλεμος
Λίβανος
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider