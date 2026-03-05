Πτωτικά κινούνται εκ νέου οι δείκτες την Πέμπτη, με την νευρικότητα για το τι μέλλει γενέσθαι στη Μέση Ανατολή να επιστρέφει.

Τελευταία ενημέρωση: 17:25

Πτωτικά κινούνται εκ νέου οι δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, με την νευρικότητα για το τι μέλλει γενέσθαι στη Μέση Ανατολή να επιστρέφει, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης συνεχίζεται για έκτη ημέρα και σκεπάζει τα ψήγματα αισιοδοξίας που προσπάθησαν να δημιουργηθούν χθες στο αμερικανικό ταμπλό.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 636 μονάδες, ή 1,31% στις 48.102 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,74% στις 6.819 μονάδες ενώ ο Nasdaq Composite αν και προσπάθησε για το «πράσινο», πλέον χάνει κι αυτός 0,54% στις 22.683 μονάδες.

Χθες, οι μετοχές πάτησαν σε πράσινο έδαφος, καταγράφοντας κέρδη, κυρίως λόγω της τεχνολογικής ώθησης από τις Magnificent Seven, με τον Dow να διακόπτει ένα τριήμερο σερί απωλειών και την αγορά να παίρνει μία πολύτιμη ανάσα.

Επίσης, και το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανιούσα μετά την χθεσινή σταθεροποίηση. Συγκεκριμένα οι τιμές αυξάνονται στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούνιο του 2025, αφού το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε ένα πετρελαιοφόρο με πύραυλο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ ενισχύεται πάνω από 4% και διαπραγματεύεται στα 77,78 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύεται περίπου 3%, στα 83,82 δολάρια ανά βαρέλι.

«Προφανώς έχουμε ένα γεωπολιτικό σοκ και ακόμα το αναλύουμε αυτό όσον αφορά το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει το ασφάλιστρο κινδύνου για τις μετοχές», δήλωσε η Σαβίτα Σαμπραμάνιαν, επικεφαλής της αμερικανικής στρατηγικής μετοχών της Bank of America Securities στο CNBC.

«Ωστόσο, πέρα ​​από αυτό, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι η παλίρροια σιγά σιγά υποχωρεί για ορισμένους που ωφελούνται από ένα περιβάλλον πολύ χαμηλών επιτοκίων», πρόσθεσε.

Οι φόβοι για διαταραχή του περιφερειακού εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο υποχώρησαν μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη και συνοδεία πολεμικών πλοίων σε τάνκερ τον Περσικό Κόλπο, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι η κυκλοφορία μπορεί να κινηθεί μέσω του Πορθμού του Ορμούζ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν παρείχε χρονοδιάγραμμα για το πότε το στενό, το οποίο είναι υπεύθυνο για περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, θα είναι ασφαλές για τα πετρελαιοφόρα.

Από το πεδίο της οικονομίας, αμετάβλητος παρέμεινε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι απολύσεις μειώθηκαν απότομα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις την εβδομάδα που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου «έπιασαν» τις 213.000 της προηγούμενης εβδομάδας. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet προέβλεψαν 215.000 νέες αιτήσεις.

Επίσης, έκθεση της παγκόσμιας εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas έδειξε ότι οι εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 48.307 περικοπές θέσεων εργασίας τον Φεβρουάριο, μειωμένες κατά 55% από τον Ιανουάριο και 72% από ένα χρόνο πριν.