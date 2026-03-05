Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε ιρανικές υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων στη δεύτερη φάση του πολέμου, λένε αναλυτές

Ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν εισέρχεται σε μια δεύτερη φάση κατά την οποία ισραηλινά μαχητικά θα επιτεθούν σε εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος κάτω από το έδαφος, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν σχετικά με τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ.

Η αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ από κοινού με τις ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας μετά τις εναρκτήριες ομοβροντίες που σκότωσαν τους ηγέτες της χώρας και έθεσαν σε κίνηση έναν περιφερειακό πόλεμο με τις ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, στον Κόλπο και στο Ιράκ, και τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει πλήξει εκατοντάδες ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να πλήξουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει οχυρά (μπούνκερ) όπου αποθηκεύονται βαλλιστικοί πύραυλοι και εξοπλισμός, ανέφεραν οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Μία πηγή είπε πως το Ισραήλ έχει στόχο να ακυρώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, που επικεντρώνεται επίσης στην απομάκρυνση της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στρατιωτικός εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια σχετικά με τα σχέδια επίθεσης του στρατού. Ο στρατός έχει πει προηγουμένως πως μαζί με τον αμερικανικό στρατό έχουν πάρει τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του εναέριου χώρου του Ιράν κατά τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Σε δήλωση που εξέδωσε σήμερα, ο στρατός ανέφερε πως, στη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε "υπόγεια εγκατάσταση υποδομής που χρησιμοποιούνταν από το ιρανικό καθεστώς για αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για πυραύλους που προορίζονται για χρήση εναντίον αεροσκαφών".

Ο στρατός δεν έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα επιθέσεις σε υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων, σύμφωνα με ανασκόπηση των δημόσιων δηλώσεών του αφότου ξεκίνησαν οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο.

Οι εκτιμήσεις για το απόθεμα πυραύλων του Ιράν ποικίλλουν ευρέως, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μέχρι 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Η έκταση αυτού που απομένει μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμης σημασίας για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος. Η Τεχεράνη συνεχίζει να διενεργεί επιθέσεις με πυραύλους στο Ισραήλ και σε όλη την περιοχή.

Ο Ντάγκλας Μπάρι του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα τη Βρετανία δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως το κέντρο σκέψης εκτιμά ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του ορισμένους πυραύλους κρουζ που επιτίθενται από το έδαφος, όπλα με καθοδήγηση ακριβείας που πετάνε σε χαμηλό ύψος για να αποφύγουν τον εντοπισμό από ραντάρ.

Τα αεροσκάφη της ισραηλινής ΠΑ διενεργούν σχεδόν συνεχείς εξόδους από το Σάββατο, επιταχύνοντας περαιτέρω τον ρυθμό μετά την εκτόξευση ρουκετών εναντίον του Ισραήλ από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση μαχητών Χεζμπολάχ του Λιβάνου, προκαλώντας σφοδρά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα ακόμη και πολύ βόρεια όπως στη Βηρυτό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν πλήξει το Ιράν και τον Λίβανο στην ίδια επιχείρηση: βομβαρδίζοντας στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν φεύγοντας, και πλήττοντας εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ επιστρέφοντας, δήλωσε μία από τις πηγές που γνωρίζει για τα σχέδια και μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε πως οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, μείωση την οποία αποδίδουν εν μέρει στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης και σχετικές στρατιωτικές υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός έχει πει πως η μείωση μπορεί επίσης να δείχνει μία προσπάθεια από την Τεχεράνη να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της καθώς ετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς.

Ο Εράν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ, δήλωσε πως η ελπίδα από τα αρχικά πλήγματα ήταν πως το κυβερνών σύστημα του Ιράν θα άρχιζε να διαλύεται νωρίτερα, πιο γρήγορα".

"Όμως αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί και όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να υποβαθμίζεται κι άλλο -- κι άλλο", είπε ο Λέρμαν.

