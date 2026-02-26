Ενδιάμεσες εκλογές στη Βρετανία: Οι Εργατικοί χάνουν το Μάντσεστερ - Ελληνίδα από την Άρτα στη «μάχη»

Η Αγγελική Στόγια μετακόμισε στην Βρετανία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες και εγκαταστάθηκε στο Μάντσεστερ.

Σήμερα, στις 7:00 το πρωί τοπική ώρα άνοιξαν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες κλογές που θα πραγματοποιηθούν στην εκλογική περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ. Υποψήφια με το κόμμα των Εργατικών είναι η κ. Αγγελική Στόγια, η οποία γεννήθηκε στην Άρτα, μετακόμισε στην Βρετανία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες και εγκαταστάθηκε στο Μάντσεστερ.

Το 2012 εξελέγη τοπική δημοτική σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Από τότε έχει αναλάβει διάφορες θέσεις και έχει εμπλακεί σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, τις μεταφορές, το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων. Η κ. Στόγια έχει ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως στις εκλογές του 2024. Τότε ήταν υποψήφια στην εκλογική περιφέρεια Τζέστερ Σάουθ και Έντισμπερι και είχε έρθει δεύτερη.

Στην προεκλογική της εκστρατεία, η οποία είχε την απόλυτη στήριξη του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εμφανίστηκε ως «προοδευτική και ενωτική φωνή», όπως σημειώνουν οι βρετανοί αναλυτές, λέγοντας πως θέλει να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα της κοινότητας, εστιάζοντας σε καθημερινά ζητήματα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι μεταφορές και η κοινωνική συνοχή.

Η σημερινή αναμέτρηση είναι μια από τις πιο αμφίρροπες και σημαντικές ενδιάμεσες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό γιατί ενώ μέχρι πρόσφατα το Γκόρτον και Ντέντον θεωρούνταν ασφαλές προπύργιο του Εργατικού Κόμματος, καθώς στις γενικές εκλογές του 2024 κέρδισε την έδρα με άνετη πλειοψηφία άνω των 13.000 ψήφων, η σημερινή αναμέτρηση εξελίσσεται σε μια τριπλή μάχη μεταξύ τριών κομμάτων: του Εργατικού, των Πράσινων και του λαϊκιστικού Reform UK.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 22:00 τοπική ώρα και τα αποτελέσματα αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η έκβαση της σημερινής εκλογής θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς αποτελεί σημαντικό δείκτη του πολιτικού κλίματος ενόψει των τοπικών εκλογών που αναμένονται αργότερα μέσα στο 2026.

Οι Εργατικοί απειλούνται από τους Πράσινους και το Reform UK

Οι Εργατικοί απειλούνται σε ένα από τα προπύργιά τους κοντά στο Μάντσεστερ, όπου το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK ή οι Πράσινοι ενδέχεται να κερδίσουν μια έδρα στο κοινοβούλιο στις επαναληπτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα. Τυχόν ήττα των Εργατικών θα αποτελέσει νέο σκληρό πλήγμα στον Στάρμερ, η δημοτικότητα του οποίου μειώνεται, ενώ η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες.

Ωστόσο το γεγονός αυτό κυρίως θα επιβεβαιώσει τον κατακερματισμό του βρετανικού πολιτικού σκηνικού και το τέλος της κυριαρχίας του διπόλου των Εργατικών και των Συντηρητικών. Οι εκλογές αυτές προκηρύχθηκαν μετά την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών αυτής της εκλογικής περιφέρειας για λόγους υγείας. Μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους Εργατικούς, τους Πράσινους και το Reform UK να δίνουν μάχη στήθος με στήθος, με τους Πράσινους να έχουν ελαφρύ προβάδισμα.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων υποδηλώνουν ότι οι Βρετανοί «είναι απογοητευμένοι από τα δύο μεγάλα κόμματα» και είναι έτοιμοι να αναζητήσουν αλλού λύσεις στις ανησυχίες τους, είτε πρόκειται για το κόστος ζωής είτε για την παράτυπη μετανάστευση, επεσήμανε στο AFP η Λουίζ Τόμσον, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. «Το ερώτημα είναι αν αυτή η εναλλακτική θα τοποθετηθεί στα αριστερά ή στα δεξιά», πρόσθεσε.

Το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ επέλεξε ως υποψήφιο τον Ματ Γκούντγουιν, έναν πρώην πανεπιστημιακό που έχει γίνει παρουσιαστής στο GB News. Ελπίζει να επωφεληθεί από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν εδώ και μήνες το Reform UK στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου σε εθνικό επίπεδο. Όμως οι πολύ σκληρές θέσεις του αναφορικά με τη μετανάστευση και την ταυτότητα ενδέχεται να μην γίνουν αποδεκτές σε ορισμένες συνοικίες της εκλογικής αυτής περιφέρειας, όπου το 28% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι.

Σε αυτούς τους ψηφοφόρους προσπάθησε να απευθυνθεί η 34χρονη Χάνα Σπένσερ, υποψήφια των Πράσινων, υδραυλικός στο επάγγελμα, με διαφημιστικά σποτ και προεκλογικά φυλλάδια στην γλώσσα ουρντού, καθώς και με φιλοπαλαιστινιακό λόγο. Μετά την ανάδειξη του 43χρονου Ζακ Πολάνσκι στην ηγεσία των Πρασίνων τον Σεπτέμβριο, το κόμμα ελπίζει να επιβεβαιώσει με αυτή την εκλογική αναμέτρηση το καθεστώς του ως αριστερής εναλλακτικής στους Εργατικούς.

Ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Γκόρτον και Ντέντον τη Δευτέρα. «Αν ψηφίσετε τους Πράσινους σημαίνει ότι ψηφίζετε το Reform» τόνισε, αφού έχει καταγγείλει επανειλημμένα «την πολιτική τοξικού διχασμού» του κόμματος του Φάρατζ και έχει παρουσιάσει τις εκλογές αυτές ως μάχη «ανάμεσα στις αξίες» του Reform και των Εργατικών.

Χθες και πάλι ο Στάρμερ, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο, κατηγόρησε το Reform ότι δεν προσφέρει παρά «επικρίσεις και διχασμό», ενώ κατήγγειλε την «ανεύθυνη» επιθυμία των Πρασίνων να νομιμοποιήσουν τα ναρκωτικά. Αν τελικά κερδίσει ο υποψήφιος του Reform, το κόμμα του Φάρατζ θα αναχθεί στην τέταρτη μεγαλύτερη δύναμη στη Βουλή των Κοινοτήτων με εννέα έδρες, μετά την προσχώρηση σε αυτό συντηρητικών βουλευτών.

Ο υποψήφιος του Reform κέρδισε τον Μάιο του 2025 αυτόν των Εργατικών σε άλλες επαναληπτικές εκλογές. Μια ακόμη ήττα -είτε υπέρ των Πρασίνων είτε υπέρ του Reform- κινδυνεύει να ενισχύσει τους βουλευτές των Εργατικών που αμφισβητούν την πολιτική Στάρμερ και έχουν ζητήσει την αποχώρησή του. Θα αποδείξει εξάλλου ότι η κυβέρνηση «είναι πλέον η βασική του αντιπολίτευση», εκτίμησε η Τόμσον.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ