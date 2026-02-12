Πολιτική | Ελλάδα

Σφοδρή φραστική αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη στη Βουλή

Άγριος καβγάς Κωνσταντοπούλου με Γεωργιάδη: «Άθλιο υποκείμενο» – «Ό,τι πιο τοξικό, δηλητηριώδες και κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή».

Νέα ένταση σημειώθηκε στη Βουλή την Πέμπτη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε «άθλιο υποκείμενο» και «φερέφωνο» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός, ο οποίος απουσίαζε εκείνη, μετέβη άμεσα στη Βουλή για να απαντήσει στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αποκαλώντας την «γελοία» και «ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες και κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή τα τελευταία χρόνια», αναφέροντας ότι «είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

