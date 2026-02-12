Συγγνώμη για την «αποικία μεταναστών» ζήτησε ο Τζιμ Ράτκλιφ

Ο ιδρυτής της γιγάντιας εταιρείας χημικών INEOS δήλωσε ότι η υψηλή μετανάστευση και οι άνθρωποι που ζουν με επιδόματα βλάπτουν την οικονομία.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Τζιμ Ράτκλιφ δήλωσε σήμερα ότι λυπάται που προσέβαλε ορισμένους ανθρώπους λέγοντας πως η χώρα έχει «αποικισθεί από μετανάστες», αφού ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ένωσε τη φωνή του με τη χορεία των επικρίσεων σχετικά με τα σχόλια.

Ο Ράτκλιφ, ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες της Βρετανίας, απάντησε στην κατακραυγή με μια δήλωση όπου λέει ότι είναι σημαντικό να εγείρεται το ζήτημα της μετανάστευσης, αλλά ότι λυπάται που «η επιλογή της γλώσσας» που έκανε προκάλεσε ανησυχία.

Ο ιδρυτής της γιγάντιας εταιρείας χημικών INEOS και στον οποίο ανήκει σχεδόν το ένα τρίτο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δήλωσε στο Sky News ότι η υψηλή μετανάστευση και οι άνθρωποι που ζουν με επιδόματα βλάπτουν την οικονομία.

«Δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με εννέα εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν με επιδόματα και τεράστια επίπεδα μεταναστών να μπαίνουν. Θέλω να πω, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικισθεί - αυτό κοστίζει υπερβολικά πολλά χρήματα», δήλωσε ο Ράτκλιφ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, Τετάρτη.

«Πραγματικά, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικισθεί από μετανάστες, δεν είναι;» πρόσθεσε.

Ο Στάρμερ είπε πως οι παρατηρήσεις ήταν λάθος και θα ωφελήσουν εκείνους που θέλουν να διχάσουν τη χώρα. Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς είπε πως τα σχόλια είναι «απαράδεκτα» και «αηδιαστικά».

Σήμερα η INEOS εξέδωσε ανακοίνωση από τον Ράτκλιφ σε απάντηση «μετάδοσης σχολίων του».

«Λυπάμαι που η επιλογή μου της γλώσσας έχει προσβάλει ορισμένους ανθρώπους στο ΗΒ και στην Ευρώπη και προκάλεσε ανησυχία αλλά είναι σημαντικό να εγείρεται το θέμα της ελεγχόμενης και τυγχάνουσας καλής διαχείρισης μετανάστευσης που υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε ο Ράτκλιφ.

Είπε πως θέλει να τονίσει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διαχειριστούν τη μετανάστευση μαζί με την επένδυση στις δεξιότητες, τη βιομηχανία και τις θέσεις εργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι θα μοιράζονται την ευημερία μακροπρόθεσμα, και ότι είναι «κρίσιμο να διατηρήσουμε μια ανοικτή δημόσια συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΗΒ».

Ο εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι είναι σωστό που ζήτησε συγγνώμη. Απαντώντας σε ερώτηση αν μία συγγνώμη για την προσβολή που προκλήθηκε αντί για τα ίδια τα σχόλια ήταν αρκετή, ο εκπρόσωπος είπε πως ερωτήσεις για τις λεπτομέρειες της συγγνώμης θα πρέπει να απευθύνονται στον Ράτκλιφ.

Τα σχόλιά του καταδικάσθηκαν από πολιτικούς, στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεις οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, περιλαμβανομένης της Λέσχης Μουσουλμάνων Οπαδών, οι οποίοι επισήμαναν πως ο όρος «αποικίσθηκε» χρησιμοποιείται συχνά από ακροδεξιούς ακτιβιστές για να περιγράψουν τους μετανάστες ως εισβολείς.

«Ο δημόσιος λόγος διαμορφώνει τη δημόσια συμπεριφορά», δήλωσε η οργάνωση. «Όταν πρόσωπα με επιρροή υιοθετούν γλώσσα που αντανακλά εξτρεμιστικές απόψεις, υπάρχει κίνδυνος να νομιμοποιηθεί η προκατάληψη και να βαθύνει η διαίρεση».

Άλλοι επισήμαναν ότι η πρώτη ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από διεθνείς παίκτες και προσωπικό και αμφισβήτησαν αν ο Ράτκλιφ θα πρέπει να σχολιάζει τη βρετανική πολιτική, όταν έχει μετακομίσει στον φορολογικό παράδεισο του Μονακό.

Πριν από την απάντηση του Ράτκλιφ, ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως τα σχόλια του Ράτκλιφ είναι εμπρηστικά και θα πρέπει να αποσυρθούν.

Η μετανάστευση είναι σταθερά μεταξύ των κύριων ανησυχιών των ψηφοφόρων στη Βρετανία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και έχει βοηθήσει να πυροδοτηθεί η άνοδος του δεξιού, λαϊκιστικού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, του Reform UK.

Η ρητορική σχετικά με τη μετανάστευση έχει σκληρύνει τα τελευταία χρόνια και ένα κύμα διαδηλώσεων ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι έξω από ξενοδοχεία που στεγάζουν αιτούντες άσυλο. Εκτεταμένες ταραχές σημειώθηκαν επίσης το 2024, έπειτα από ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι ένας έφηβος που σκότωσε τρία νεαρά κορίτσια ήταν ισλαμιστής μετανάστης.

Ο Sky μετέδωσε πως ο Ράτκλιφ επικαλέσθηκε λανθασμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τις δηλώσεις του. Είπε ότι, από το 2020, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί από 58 εκατομμύρια σε 70 εκατομμύρια. Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής εκτιμά ότι ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 67 εκατομμύρια στα μέσα του 2020 και 69 εκατομμύρια στα μέσα του 2024.

Ο πληθυσμός ήταν γύρω στα 59 εκατομμύρια το 2000. Ο Ράτκλιφ και το γραφείο του δεν απάντησαν αμέσως σε ερωτήσεις του Ρόιτερς για τους αριθμούς που χρησιμοποίησε.

Ο Φάρατζ απάντησε στα σχόλια λέγοντας πως η Βρετανία έχει υποστεί μαζική μετανάστευση η οποία έχει αλλάξει τον χαρακτήρα πολλών περιοχών στην χώρα. «Οι Εργατικοί μπορεί να προσπαθήσουν να το αγνοήσουν αυτό, αλλά το Reform όχι», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress