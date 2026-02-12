ΧΑ: Μικρή άνοδος για τον Γενικό Δείκτη, «στοίχημα» το πρόσημο της εβδομάδας

Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με θετικό πρόσημο για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος σε επίπεδο εβδομάδας εξακολουθεί να εμφανίζει οριακές απώλειες. ΕΥΔΑΠ, Eurobank και Optima ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Τρίτη διαδοχική συνεδρίαση με θετικό πρόσημο για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ, ο οποίος ωστόσο παραμένει περίπου 52 μονάδες κάτω από το πρόσφατο υψηλό της 4ης Φεβρουαρίου, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας εξακολουθεί να εμφανίζει οριακά αρνητικό πρόσημο (-0,29%).

Περί του 4% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του παραμένει και ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος σε επίπεδο εβδομάδας υποχωρεί μέχρι στιγμής σε ποσοστό 2,48%.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ η εικόνα σήμερα ήταν μικτή, με τα κέρδη 3,41% της Eurobank να ξεχωρίζουν, όπως και η άνοδος 2,30% για την Optima. Η Τρ. Πειραιώς περιόρισε τα κέρδη της από 3,65% σε 0,74%, η Alpha Bank έκλεισε με απώλειες 0,60% παρά τα κέρδη 2,5% στην έναρξη των συναλλαγών και η ΕΤΕ κινήθηκε μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, αν και περιόρισε αισθητά τις απώλειές της από το -2,62% στο -0,60%.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν σήμερα οι ανανεωμένες εκτιμήσεις εγχώριων και ξένων αναλυτών για τον τραπεζικό κλάδο. Η Goldman Sachs «βλέπει» σε μέσα επίπεδα περιθώριο ανόδου 20% για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αναθεωρώντας ανοδικά τις τιμές-στόχους στα 5 ευρώ για τη Eurobank, στα 10,50 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς, στα 5,10 ευρώ για την Alpha Bank και στα 16,75 ευρώ για την ΕΤΕ.

Σε ανοδική αναθεώρηση για τη μετοχή της Alpha Bank προχώρησαν και οι αναλυτές της Citi, στα 4,90 ευρώ από 4,20 ευρώ προηγουμένως, ενώ σε ανοδική αναθεώρηση προχώρησαν και οι αναλυτές της Alpha Finance - AXIA Research για την Τρ. Κύπρου στα 10,90 ευρώ.

Στις 2.743,52 μονάδες με άνοδο 0,69% έκλεισε ο δείκτης των τραπεζών, ενώ για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος ενδοσυνεδριακά έφτασε να ενισχύεται έως τις 2.371 μονάδες, τα κέρδη περιορίστηκαν σε 0,41% στις 2.355,30 μονάδες.

Με την αγορά να βρίσκεται σε αναζήτηση βραχυπρόθεσμης κατεύθυνσης, ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σήμερα σε 313,5 εκατ. ευρώ, με το 25% να αφορά την ΕΤΕ (79,10 εκατ. ευρώ). Στα 37,44 εκατ. ευρώ η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών, όπου ξεχώρισαν 13 πακέτα για το 6,13% της ΕΚΤΕΡ (1,7 εκατ. μετοχές) στην τιμή των 3,80 ευρώ, συνολικής αξίας 6,46 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 65 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, 53 υποχώρησαν και 32 ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, πέραν των τραπεζών, στην κορυφή των κερδών βρέθηκε η ΕΥΔΑΠ με άλμα 9,08% στα 7,81 ευρώ και αυξημένο όγκο 287 χιλ. τεμαχίων, μετά την έναρξη κάλυψης για τον τίτλο από την Piraeus Securities με τιμή-στόχο 10,20 ευρώ.

Ενισχυμένος 1,76% στα 57,70 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Τιτάν, ενώ πάνω από 1% ενισχύθηκαν και οι μετοχές των Aegean (+1,38%), ΟΤΕ (+1,20%), Motor Oil (+1,17%) και ElvalHalcor (+1,12%). Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι τίτλοι των Viohalco (+0,94%), Helleniq Energy (+0,65%), Coca-Cola HBC (+0,56%) και ΔΕΗ (+0,45%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Aktor και Jumbo με απώλειες 2,10% και 1,47% αντίστοιχα. Ακολούθησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με κλείσιμο στα 36,44 ευρώ, και με απώλειες μικρότερες του 1% οι μετοχές των Metlen (-0,93%), ΔΑΑ (-0,79%), Σαράντης (-0,55%), ΟΠΑΠ (-0,41%), Lamda Development (-0,28%) και Cenergy (-0,10%).