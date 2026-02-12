Κικίλιας: Το Ναυτιλίας είναι ένα μάχιμο υπουργείο - Η θάλασσα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα

Ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε τη σημασία της συνεργασίας και της ιστορίας στη ναυτιλία, ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

«Τιμούμε τους ανθρώπους που δουλεύουν και παλεύουν μαζί μας και σεβόμαστε και την ιστορία και αυτούς που εργάζονται και παλεύουν όπου και αν βρίσκονται, αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς μας, αν αισθανόμαστε ότι διοικούμε σωστά και δίκαια. Είμαστε όλοι μαζί στην προσπάθεια, στη μάχη, στη χαρά, στη στεναχώρια. Το Ναυτιλίας είναι ένα μάχιμο υπουργείο. Η θάλασσα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα, οι Έλληνες γίναμε μεγάλοι, γιγαντωθήκαμε μέσα από τα λιμάνια μας, το εμπόριο, τη θάλασσα, τη ναυτιλία» επισήμανε ο κ. Βασίλης Κικίλιας κατά την εκδήλωση της .

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ευχήθηκε ολόψυχα σε όλες και σε όλους, καλή και δημιουργική χρονιά.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, στον χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, όλοι εσείς, ο καθένας από το δικό του πόστο, υπηρετείτε με αίσθημα ευθύνης την Πατρίδα, τη θάλασσα και τα νησιά μας, προσφέροντας στην πολιτική ασφάλεια και στήριξη - εκεί όπου το κράτος οφείλει να είναι παρόν. Γι' αυτό θέλω, από καρδιάς, να ευχαριστήσω τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την προσφορά τους. Μια προσφορά που συχνά δεν αναγνωρίζεται σε όλο της το εύρος, αλλά είναι καθοριστική: στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, στη στήριξη της νησιωτικότητας».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε βράβευση του αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για την πολύτιμη συμβολή του στην βελτιστοποίηση των δομών του Παιδικού- Βρεφονηπιακού Σταθμού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην εκδήλωση, στην οποία χοροστάτησε ο επίσκοπος Αχελώου Νήφων, παρέστησαν ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος ΛΣ Τρύφων Κοντιζάς, οι υπαρχηγοί του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκπρόσωποι του ελληνικού Κοινοβουλίου, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των δικαστικών Αρχών, της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και της Ναυτιλιακής Κοινότητας, επίτιμοι αρχηγοί και υπαρχηγοί του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, οι πρόεδροι των Ενώσεων Αποστράτων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ΠΝ και της Λέσχης Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών σωματείων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ/Πολιτικών Υπαλλήλων και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ