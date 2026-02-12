Bloomberg: Ρωσική πρόταση επιστροφής στο σύστημα του δολαρίου

Προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Ρωσία να υιοθετήσει ξανά το δολάριο στο πλαίσιο μιας ευρείας οικονομικής συνεργασίας με την κυβέρνηση Τραμπ, έχει υποβάλει το Κρεμλίνο, σύμφωνα με εσωτερικό ρωσικό έγγραφο που έφτασε στα χέρια του Bloomberg.

Το υπόμνημα, το οποίο συντάχθηκε φέτος, περιγράφει λεπτομερώς επτά σημεία τα οποία κατά την άποψη του Κρεμλίνου, τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα μπορούσαν να συγκλίνουν μετά από μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προβλέπει την συνεργασία των δύο χωρών για την υποστήριξη των ορυκτών καυσίμων έναντι πιο οικολογικών εναλλακτικών λύσεων, καθώς και κοινές επενδύσεις σε φυσικό αέριο, υπεράκτιο πετρέλαιο και κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και έκτακτα κέρδη για τις αμερικανικές εταιρείες.

Η πρόταση, η οποία κυκλοφόρησε μεταξύ ανώτερων Ρώσων αξιωματούχων, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον τρόπο σκέψης και τις τακτικές του Κρεμλίνου σε μια συγκυρία που οι πιθανές οικονομικές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας αποτελούν βασικό στοιχείο οποιασδήποτε μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η επιστροφή της Ρωσίας στο σύστημα διακανονισμού του δολαρίου, μια κίνηση που θα σήμαινε μια εντυπωσιακή αντιστροφή της πολιτικής του Κρεμλίνου και, ενδεχομένως, μια δραματική ανατροπή για τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη προτείνει τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για να αρχίσει η χώρα να συναλλάσσεται ξανά σε δολάρια. Ωστόσο, αυτό που εξετάζει το υπόμνημα του Κρεμλίνου θα πήγαινε πολύ πιο πέρα.

Μέχρι τώρα, η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων στο δολάριο ήταν βασικός στόχος για τη Ρωσία, καθώς ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επιδίωκε να εμβαθύνει τη σχέση του με την Κίνα. Για αυτόν τον λόγο, δυτικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ο Πούτιν να επιδιώξει τελικά μια συμφωνία που αντίκειται στα συμφέροντα του Πεκίνου.

Οι τομείς όπου το υπόμνημα του Κρεμλίνου βλέπει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ρωσίας να συγκλίνουν είναι:

1 - Μακροπρόθεσμες συμβάσεις αεροπορίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου αεροσκαφών της Ρωσίας, καθώς και πιθανή συμμετοχή των ΗΠΑ στη ρωσική βιομηχανία.

2 - Κοινές επιχειρήσεις πετρελαίου και LNG, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων και δύσκολα ανακτήσιμων αποθεμάτων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη προηγούμενες αμερικανικές επενδύσεις και θα επιτρέψουν στις αμερικανικές εταιρείες να ανακτήσουν προηγούμενες ζημίες

3 - Προνομιακοί όροι για την επιστροφή των αμερικανικών εταιρειών στην ρωσική καταναλωτική αγορά

4 - Συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης

5 - Επιστροφή της Ρωσίας στο σύστημα διακανονισμού σε δολάριο, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των ρωσικών ενεργειακών συναλλαγών

6 - Συνεργασία στις πρώτες ύλες όπως το λίθιο, ο χαλκός, το νικέλιο και η πλατίνα

7 - Συνεργασία για την προώθηση των ορυκτών καυσίμων ως εναλλακτική λύση στην φιλική προς το κλίμα ιδεολογία και στις λύσεις χαμηλών εκπομπών που ευνοούν την Κίνα και την Ευρώπη

Πολύ πριν από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν εργαζόταν για να μειώσει την εξάρτηση της Ρωσίας από το αμερικανικό νόμισμα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αντίπαλων οικονομικών δυνάμεων να αμφισβητήσουν την οικονομική ηγεμονία των ΗΠΑ. Η λογική αυτών των προσπαθειών έγινε προφανής όταν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποίησαν τον έλεγχό τους στις συναλλαγές σε δολάρια για να επιβάλουν κυρώσεις σε ευρέα τμήματα της ρωσικής οικονομίας μετά την έναρξη του πολέμου. Έκτοτε, η Μόσχα προσπάθησε να αναπτύξει εμπόριο σε εναλλακτικά νομίσματα και συστήματα, ιδίως με την Κίνα και αρκετές άλλες χώρες όπως η Ινδία.

Έτσι η επιστροφή στον διακανονισμό με δολάρια θα σήμαινε την εκ νέου υποταγή στην οικονομική κυριαρχία της Ουάσιγκτον και την αντιστροφή των προσπαθειών να καταστεί η ρωσική οικονομία λιγότερο ευάλωτη στις πιέσεις των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, θα έδινε στην κυβέρνηση Τραμπ μια σημαντική νίκη στον προφανή στόχο της να αποδυναμώσει τη σχέση μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.

Άλλες λεπτομέρειες του σχεδίου φαίνεται επίσης να έχουν σχεδιαστεί για να αξιοποιήσουν τις φιλοδοξίες που έχει θέσει ο Τραμπ σε άλλους τομείς. Η ιδέα ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να αποζημιωθούν για τις προηγούμενες απώλειές τους στη Ρωσία απηχεί μια απαίτηση του Τραμπ από τη Βενεζουέλα, ενώ η αντίσταση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που προτιμούν η Ευρώπη και η Κίνα είναι πιθανό να προσελκύσει έναν πρόεδρο γνωστό για τις μακροχρόνιες επιθέσεις του κατά των ανεμογεννητριών.

Οι δυτικοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν το υπόμνημα δήλωσαν ότι ορισμένες από τις προτάσεις φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εμβαθύνουν τις διαιρέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας. Άλλες είναι μακρινές υποσχέσεις με δυνητικά μεγάλους αριθμούς που θα μπορούσαν να δελεάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει μια συμφωνία και στη συνέχεια να μην υλοποιηθούν ποτέ, τόνισαν, ζητώντας να μην κατονομαστούν.

Σημείωσαν επίσης ότι είναι απίθανο το Κρεμλίνο να θελήσει να απομακρυνθεί από την Κίνα, καθώς το Πεκίνο έχει γίνει κρίσιμος προμηθευτής εξαρτημάτων και πρώτων υλών για τη ρωσική πολεμική μηχανή, αφότου οι δυτικές κυρώσεις απέκλεισαν άλλες πηγές.

Το υπόμνημα, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η επιστροφή στο σύστημα του δολαρίου θα επέτρεπε στη Ρωσία να επεκτείνει την αγορά συναλλάγματος και να μειώσει την αστάθεια στο ισοζύγιο πληρωμών της. Για τις ΗΠΑ, αναφέρει το έγγραφο, μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και θα μείωνε τις παγκόσμιες εμπορικές ανισορροπίες, εξισορροπώντας το ενεργειακό κόστος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.