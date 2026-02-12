Πολιτική | Ελλάδα

Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC) ο Παπασταύρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC) ο Παπασταύρου
Περίπου 65 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς, ειδικοί σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, ακαδημαϊκοί και ηγέτες της βιομηχανίας από περισσότερες από 115 χώρες.

Στη Γερμανία μεταβαίνει, αύριο Παρασκευή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να συμμετάσχει στην 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC), που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Ως το κορυφαίο φόρουμ για την πολιτική διεθνούς ασφάλειας, η MSC 2026 θα φιλοξενήσει για άλλη μια χρονιά συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με τις γεωπολιτικές προκλήσεις της εποχής μας, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας.

Στη φετινή Διάσκεψη αναμένονται περίπου 65 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς, ειδικοί σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, ακαδημαϊκοί και ηγέτες της βιομηχανίας από περισσότερες από 115 χώρες.

O κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για τον IMEC, ενώ θα είναι κεντρικός ομιλητής σε πάνελ με θέμα την διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης. Αναμένεται να έχει και επιμέρους κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με ομολόγους του και μέλη εθνικών αντιπροσωπειών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Αλμυρό» το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης: Οι τιμές στη Βαρβάκειο και τα κρεοπωλεία

Χρέη στην εφορία: Η λίστα με τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

Το τέλος των «φθηνών δεμάτων» από Temu και Shein: Τι αλλάζει από 1η Ιουλίου

tags:
Σταύρος Παπασταύρου
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider